03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Hull City zirvede yarışında fırsat tepti

Hull City, zirve mücadelesi verdiği Ipswıch Town'a karşı 1-0 kaybetti.

Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
İngiltere Championship'in 32. haftasında Ipswich Town ile Hull City karşı karşıya geldi.

Portman Road'da oynanan müsabakayı ev sahibi Ipswich Town 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin tek golü 71. dakikada Azor Matusiwa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ipswich puanını 63'e çıkartırken, Hull City ise 60 puanda kaldı.

Hull City önümüzdeki hafta Millwall ile evinde karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
