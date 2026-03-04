Hull City zirvede yarışında fırsat tepti

İngiltere Championship'in 32. haftasında Ipswich Town ile Hull City karşı karşıya geldi.
Portman Road'da oynanan müsabakayı ev sahibi Ipswich Town 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin tek golü 71. dakikada Azor Matusiwa'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Ipswich puanını 63'e çıkartırken, Hull City ise 60 puanda kaldı.
GELECEK MAÇ
Hull City önümüzdeki hafta Millwall ile evinde karşılaşacak.
Portman Road'da oynanan müsabakayı ev sahibi Ipswich Town 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin tek golü 71. dakikada Azor Matusiwa'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Ipswich puanını 63'e çıkartırken, Hull City ise 60 puanda kaldı.
GELECEK MAÇ
Hull City önümüzdeki hafta Millwall ile evinde karşılaşacak.