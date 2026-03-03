03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Rodrygo'ya Dünya Kupası şoku!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Rodrygo, ön çapraz bağının kopması sonucu 10 ay sahalardan uzak kalacak.

calendar 03 Mart 2026 18:17 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 18:23
İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid'in evinde Getafe'yi konuk ettiği maçta sakatlanan Rodrygo'dan kötü haber geldi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre ön çapraz bağı kopan Brezilyalı yıldızın 10 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu nedenle yazın düzenlenecek Dünya Kupası'na yer alamayacak.

Bu sezon 27 maçta 10 kez ilk 11'de görev alan Rodrygo, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
