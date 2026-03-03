Rodrygo'ya Dünya Kupası şoku!

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid'in evinde Getafe'yi konuk ettiği maçta sakatlanan Rodrygo'dan kötü haber geldi.



İspanya basınında yer alan haberlere göre ön çapraz bağı kopan Brezilyalı yıldızın 10 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu nedenle yazın düzenlenecek Dünya Kupası'na yer alamayacak.



Bu sezon 27 maçta 10 kez ilk 11'de görev alan Rodrygo, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



