03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
20:30
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-014'
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
15:30
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
20:30
03 Mart
Leeds United-Sunderland
22:30
03 Mart
Everton-Burnley
22:30
03 Mart
Bournemouth-Brentford
22:30
03 Mart
Wolves-Liverpool
23:15
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
23:00

Bobby Portis'ten Bucks eleştirisi: "Son serimiz aldatıcıydı"

Milwaukee Bucks'ın Boston Celtics'e karşı aldığı mağlubiyetle birlikte üst üste üçüncü yenilgisini yaşamasının ardından Bobby Portis, takımın son performansına dair oldukça açık sözlü değerlendirmelerde bulundu.

calendar 03 Mart 2026 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bobby Portis'ten Bucks eleştirisi: 'Son serimiz aldatıcıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks'ın Boston Celtics'e karşı aldığı mağlubiyetle birlikte üst üste üçüncü yenilgisini yaşamasının ardından Bobby Portis, takımın son performansına dair oldukça açık sözlü değerlendirmelerde bulundu.

Bucks, bu düşüş öncesinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanmıştı. Ancak tecrübeli forvet, bu başarılı serinin takımın gerçek performansından ziyade karşılaşılan rakiplerin zayıflığından kaynaklandığını dile getirdi.

Portis, The Athletic'ten Eric Nehm'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sadece daha iyi takımlara karşı oynuyoruz. Açıkçası o seri biraz aldatıcıydı. 10 maçta 8 galibiyet aldık ama alt sıralardaki, hatta açıkça kaybetmeye oynayan takımlara karşı oynuyorduk, değil mi?"

Milwaukee'nin galibiyet serisi, ligin en zayıf ekipleri arasında yer alan New Orleans Pelicans'a karşı iki galibiyet ve Indiana Pacers karşısında alınan bir zaferi içeriyordu. Ayrıca Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunan Chicago Bulls'a karşı da bir galibiyet elde edilmişti.

Ancak son üç maçta tablo tersine döndü. Doc Rivers yönetimindeki Bucks; Celtics, Bulls ve New York Knicks'e mağlup oldu. Bu süreçte takımın ortalama mağlubiyet farkı 26.3 sayı gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Rivers ise skor farkından çok oyunun genel kalitesine odaklandığını belirtti:

"Skor farkı umurumda değil. Nasıl oynadığımız önemli. Daha önce çok iyi oynuyorduk ama son dönemde iki tarafta da yolumuzu kaybettik gibi görünüyor."

"Hücumda iyi bir ritmimiz vardı. Son üç maçta bunu zaman zaman yakaladık ama sürdürülebilir hale getiremedik."

Öte yandan Milwaukee cephesinde olumlu bir gelişme de yaşandı. Giannis Antetokounmpo, baldır sakatlığı nedeniyle kaçırdığı 15 maçın ardından pazartesi günü parkelere geri döndü.

Bucks, normal sezonun bitimine 22 maç kala Doğu Konferansı'ndaki son play-in sırası için Charlotte Hornets'ın 3.5 maç gerisinde bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.