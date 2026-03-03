Milwaukee Bucks'ın Boston Celtics'e karşı aldığı mağlubiyetle birlikte üst üste üçüncü yenilgisini yaşamasının ardından Bobby Portis, takımın son performansına dair oldukça açık sözlü değerlendirmelerde bulundu.



Bucks, bu düşüş öncesinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanmıştı. Ancak tecrübeli forvet, bu başarılı serinin takımın gerçek performansından ziyade karşılaşılan rakiplerin zayıflığından kaynaklandığını dile getirdi.



Portis, The Athletic'ten Eric Nehm'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Sadece daha iyi takımlara karşı oynuyoruz. Açıkçası o seri biraz aldatıcıydı. 10 maçta 8 galibiyet aldık ama alt sıralardaki, hatta açıkça kaybetmeye oynayan takımlara karşı oynuyorduk, değil mi?"



Milwaukee'nin galibiyet serisi, ligin en zayıf ekipleri arasında yer alan New Orleans Pelicans'a karşı iki galibiyet ve Indiana Pacers karşısında alınan bir zaferi içeriyordu. Ayrıca Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunan Chicago Bulls'a karşı da bir galibiyet elde edilmişti.



Ancak son üç maçta tablo tersine döndü. Doc Rivers yönetimindeki Bucks; Celtics, Bulls ve New York Knicks'e mağlup oldu. Bu süreçte takımın ortalama mağlubiyet farkı 26.3 sayı gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.



Rivers ise skor farkından çok oyunun genel kalitesine odaklandığını belirtti:



"Skor farkı umurumda değil. Nasıl oynadığımız önemli. Daha önce çok iyi oynuyorduk ama son dönemde iki tarafta da yolumuzu kaybettik gibi görünüyor."



"Hücumda iyi bir ritmimiz vardı. Son üç maçta bunu zaman zaman yakaladık ama sürdürülebilir hale getiremedik."



Öte yandan Milwaukee cephesinde olumlu bir gelişme de yaşandı. Giannis Antetokounmpo, baldır sakatlığı nedeniyle kaçırdığı 15 maçın ardından pazartesi günü parkelere geri döndü.



Bucks, normal sezonun bitimine 22 maç kala Doğu Konferansı'ndaki son play-in sırası için Charlotte Hornets'ın 3.5 maç gerisinde bulunuyor.



