02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-034'
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
1-0DA
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
0-021'

Real Madrid'den Mbappe için sakatlık açıklaması

Real Madrid, Fransa'da kontrollere giren Kylian Mbappe'ye sol dizinde burkulma teşhisi konulduğunu ve oyuncunun ameliyat olmayacağını duyurdu.

calendar 02 Mart 2026 22:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Mbappe için sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yayınladı.

İspanya devi, Fransız yıldızın sol dizindeki sakatlığın ardından Paris'te detaylı kontrollerden geçtiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kylian Mbappe'ye Fransız uzman doktorlar tarafından, Real Madrid Sağlık Servisi gözetiminde yapılan testler sonucunda sol dizinde burkulma (sprain) teşhisi doğrulanmıştır. Uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edilmiştir. Süreç gelişimine göre takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fransız oyuncunun tedavisin ameliyat edilmeden devam edileceği bildirildi.

2025'in son aylarından beri sakatlıkla mücadele eden 27 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz hafta Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında forma giyememişti.

Mbappe için teknik direktör Alvaro Arbeloa da geçtiğimiz günlerde dinlenme kararının ortak alındığını belirterek, "En iyisi dinlenmesi, tamamen iyileşmesi ve yüzde 100 dönmesi. Bu birkaç gün değil, biraz daha uzun sürecek ama umarım çok uzun olmaz." demişti.

SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performansa imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.