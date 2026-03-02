Real Madrid'den Mbappe için sakatlık açıklaması

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yayınladı.



İspanya devi, Fransız yıldızın sol dizindeki sakatlığın ardından Paris'te detaylı kontrollerden geçtiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kylian Mbappe'ye Fransız uzman doktorlar tarafından, Real Madrid Sağlık Servisi gözetiminde yapılan testler sonucunda sol dizinde burkulma (sprain) teşhisi doğrulanmıştır. Uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edilmiştir. Süreç gelişimine göre takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Fransız oyuncunun tedavisin ameliyat edilmeden devam edileceği bildirildi.



2025'in son aylarından beri sakatlıkla mücadele eden 27 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz hafta Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında forma giyememişti.



Mbappe için teknik direktör Alvaro Arbeloa da geçtiğimiz günlerde dinlenme kararının ortak alındığını belirterek, "En iyisi dinlenmesi, tamamen iyileşmesi ve yüzde 100 dönmesi. Bu birkaç gün değil, biraz daha uzun sürecek ama umarım çok uzun olmaz." demişti.



SEZON PERFORMANSI



2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performansa imza attı.



