02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
0-067'
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley çeyrek final karşılaşmasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

calendar 02 Mart 2026 21:30
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Meliha Diken, Jack-Kisal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Tuna Aybüke Özel, Plummer, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Rettke)

Göztepe: Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Hollock, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Bihter Dumanoğlu Yarkın, İlayda Uçak, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Scuka)

Setler: 25-21, 25-16, 25-22

Süre: 88 dakika (30, 28, 30)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
