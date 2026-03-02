02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Pentatlon'da kıyasıya rekabet tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği, sezonun 3. ve son ayağı olan 'Olimpik Ulusal Sıralama 3 ve Yeşilay Türkiye Şampiyonası' tamamlandı.

calendar 02 Mart 2026 16:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen sezonun 3'üncü ve son ayağı olan 'Olimpik Ulusal Sıralama 3 ve Yeşilay Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun 3'üncü ve son ayağı olan 'Olimpik Ulusal Sıralama 3 ve Yeşilay Türkiye Şampiyonası' heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Toplamda 57 erkek ve 38 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, hem şampiyonanın madalyaları hem de sezonun genel klasman kupaları sahiplerini buldu.

SPORCULARIMIZIN GELİŞİMİ GURUR VERİCİ

Organizasyonun ardından bir açıklama yapan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, sporcuların sergilediği yüksek performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, "2026 sezonunu nitelikli bir katılımla ve yüksek rekabet düzeyiyle noktalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 57 erkek ve 38 kadın sporcumuzun sahada gösterdiği azim, branşımızın geleceği adına bizlere umut veriyor. Yeşilay ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliğiyle sporun sağlıklı yaşamdaki önemini bir kez daha vurguladık. Dereceye giren tüm sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışmanın son ayağı olan Yeşilay Türkiye Şampiyonası'nda sporcular; eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser-run etaplarında kıyasıya bir rekabet sergiledi. Zorlu parkurların ardından kürsüye çıkan isimler şöyle sıralandı:

Kadınlar Kategorisi:

1. Sıdal Aslan

2. Tulya Kesebir

3. Yaren Kalender

Erkekler Kategorisi:

1. Buğra Ünal

2. Muhammed Emir Kurtulan

3. Jan Demir Vurdum

Sezonun En İyileri: Pentatlon Ulusal Sıralama

Sezon boyunca elde edilen dereceler neticesinde oluşan 'Pentatlon Ulusal Sıralaması'nda ilk 3 sırada yer alan sporcular ise düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde ilk 3'e giren sporcular şöyle belirlendi:

Kadınlar Genel Klasman:

1. Sıdal Aslan

2. Tulya Kesebir

3. Ebrar Çalışkan

Erkekler Genel Klasman:

1. Buğra Ünal

2. Eren Kıvanç Taşyaran

3. Muhammed Emir Kurtulan 

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
