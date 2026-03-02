02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Emlak Konut, BOTAŞ karşısında seride 1-0 önde

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, BOTAŞ'ı 105-96 yenerek seride 1-0 öne geçti.

calendar 02 Mart 2026 17:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Emlak Konut, BOTAŞ karşısında seride 1-0 önde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, konuk ettiği BOTAŞ'ı 105-96 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin ikinci maçı, 4 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ozan Gönen, Batuhan Mert Gül, Hakan Gerey

Emlak Konut: Thomas 32, Delaere 5, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 18, Berfin Sertoğlu 8, Günesh Karaoğlan, Ferda Yıldız 2, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 19, Ndour 4

BOTAŞ: Bejedi 28, Ayşegül Günay Aladağ 18, Tuba Poyraz 10, Dantas 26, Işılay Eğin 4, Işık Su Güven 2, Rana Uçar 6, Lorena Serfa 2

1. Periyot: 26-18

Devre: 52-48

3. Periyot: 78-72

Beş faulle çıkanlar: 38.59 Macaulay, 37.35 Ceren Akpınar (Emlak Konut)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.