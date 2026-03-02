02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Liverpool'dan Wirtz'in sakatlığı için açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı bulunan Florian Wirtz ile ilgili konuştu.

calendar 02 Mart 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Wirtz'in sakatlığı için açıklama!
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, pazartesi günü basın toplantısında konuştu.

Slot, sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest ve West Ham maçlarını kaçıran Florian Wirtz'in durumuna da açıklık getirdi.

İKİ MAÇI DAHA KAÇIRACAK

Liverpool, Premier Lig'de salı günü Wolverhampton ile karşılaşacak. Arne Slot'un ekibi, cuma günü bu kez FA Cup'da Wolverhampton ile mücadele edecek.

Arne Slot, Wirtz için yaptığı açıklamada 22 yaşındaki futbolcunun bu maçlarda forma giyemeyeceğini söyledi.

ARNE SLOT'UN SÖZLERİ

Geçtiğimiz hafta sonunda Florian Wirtz için "Florian Wirtz'in ne zaman geri döneceğini bilmiyorum. Genellikle bunu söylediğimde, aslında durumu biliyorum ama bunu paylaşmak istemiyorum. Bu kez gerçekten bilmiyorum." diyen Hollandalı teknik direktör, "Bu söylediklerimden farklı bir şey yok. Önümüzdeki hafta bir yerde geri dönmesini bekliyoruz. Belki daha erken belki biraz daha geç ama belirlenen zaman çizelgesi bu." dedi.

GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Liverpool, söz konusu iki Wolverhampton maçının ardından 10 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Florian Wirtz, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

