Fenerbahçe'de on günlük kabus!

Fenerbahçe için son 10 gün adeta kabus gibi geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşarken Avrupa Ligi'ne de veda etti.



Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.



AVRUPA DEFTERİ KAPANDI



Bu karşılaşmadan beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Perşembe gecesi rakibini mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapattı.



ANTALYA'DA GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ



Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan sarı-lacivertliler, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak kalan bölümde galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.



ZİRVE YARIŞINDA 4 PUAN FARK



Ligde Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, zirve yarışında 4 puan geriye düştü.







