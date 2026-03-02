02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Fenerbahçe'de on günlük kabus!

Fenerbahçe, son 10 günde hem Avrupa'ya veda etti hem de ligde kritik puan kayıpları yaşayarak zirve yarışında 4 puan geriye düştü.

calendar 02 Mart 2026 10:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de on günlük kabus!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe için son 10 gün adeta kabus gibi geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşarken Avrupa Ligi'ne de veda etti. 

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Bu karşılaşmadan beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk maçta 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Perşembe gecesi rakibini mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapattı.

ANTALYA'DA GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan sarı-lacivertliler, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak kalan bölümde galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

ZİRVE YARIŞINDA 4 PUAN FARK

Ligde Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, zirve yarışında 4 puan geriye düştü.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.