01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-0
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-1
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
0-0
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-1
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-2
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
1-2
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
3-3
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
3-2
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Ersin Destanoğlu tekrardan güven tazeledi

Son iki lig maçında kalesini gole kapayan Ersin, tekrardan taraftarın güvenini kazandı.

calendar 02 Mart 2026 07:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 07:57
Fotoğraf: X.com
Ersin Destanoğlu tekrardan güven tazeledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş altyapısından yetişip, şampiyonlukta yaşayan Ersin Destanoğlu, taraftara kendisini tekrardan kabullendirdi.

Alanyaspor maçında yediği hatalı goller sonrası taraftardan tepki alan 25 yaşındaki file bekçisi, son 3 maçta sergilediği performans ile eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi.

3 MAÇTIR YÜKSEKTEN UÇUYOR

Alanya deplasmanında 15 dakikada kalesinde 2 gol gören Ersin Destanoğlu, adeta küllerinden doğdu.

Başakşehir maçında yaptığı kritik kurtarışları, son dakika golünün önüne geçen Ersin; son iki lig maçında da kalesine duvar ördü.

Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye karşı kalesini gole kapayan milli file bekçisi, son Kocaelispor maçında da rakiplerine gol şansı tanımadı.

VASQUEZ KUPAYA KALDI

Yaptığı kritik hamlelerle Sergen Yalçın'ın da güvenini kazanan Ersin Destanoğlu, yeni transfer Denis Vasquez'i de kulübesinde tuttu.

Roma'dan kadroya katılan Kolombiyalı kalecinin ilk maçına Türkiye Kupasında oynanacak Rizespor karşılaşması olması bekleniyor.

FİKRET ORMAN DA DESTEK VERMİŞTİ

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ersin Destanoğlu için şu sözleri söylemişti;

''Mesela şimdi Ersin'e bağırıyorlar, çok yanlış buluyorum. Ersin hata yapmış olabilir ama bizim yetiştirdiğimiz, pırlanta gibi bir oyuncuya Beşiktaşlılar bağırmamalı. Yönetim de 'Bağırmamalılar' diye söylemeli.''
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.