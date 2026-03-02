Ersin Destanoğlu tekrardan güven tazeledi

''Mesela şimdi Ersin'e bağırıyorlar, çok yanlış buluyorum. Ersin hata yapmış olabilir ama bizim yetiştirdiğimiz, pırlanta gibi bir oyuncuya Beşiktaşlılar bağırmamalı. Yönetim de 'Bağırmamalılar' diye söylemeli.''

Beşiktaş altyapısından yetişip, şampiyonlukta yaşayan Ersin Destanoğlu, taraftara kendisini tekrardan kabullendirdi.Alanyaspor maçında yediği hatalı goller sonrası taraftardan tepki alan 25 yaşındaki file bekçisi, son 3 maçta sergilediği performans ile eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi.Alanya deplasmanında 15 dakikada kalesinde 2 gol gören Ersin Destanoğlu, adeta küllerinden doğdu.Başakşehir maçında yaptığı kritik kurtarışları, son dakika golünün önüne geçen Ersin; son iki lig maçında da kalesine duvar ördü.Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'ye karşı kalesini gole kapayan milli file bekçisi, son Kocaelispor maçında da rakiplerine gol şansı tanımadı.Yaptığı kritik hamlelerle Sergen Yalçın'ın da güvenini kazanan Ersin Destanoğlu, yeni transfer Denis Vasquez'i de kulübesinde tuttu.Roma'dan kadroya katılan Kolombiyalı kalecinin ilk maçına Türkiye Kupasında oynanacak Rizespor karşılaşması olması bekleniyor.Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ersin Destanoğlu için şu sözleri söylemişti;