Sergen Yalçın: ''Galatasaray maçı sezon finali!'

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor.
Üst üste 3 maç kazanan siyah beyazlılar, 21 yıl sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sergen Yalçın da kulüp tarihine bir kez daha adını kazandı.
Başarılı teknik adam, Beşiktaş'ta deplasmanda en uzun yenilmezlik serisine sahip olan yerli hoca unvanını ele geçirdi.
Sergen Hoca'nın hedefi cumartesi günü lider Galatasaray'ı da devirmek...
OYUNCULARINI MOTİVE EDİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray derbisi bizim için sezon finali. Sezonun genelinde taraftarımızı üzdük. Şimdi ise ayağa kalktık ve emin adımlarla yürüyoruz. Galatasaray derbisini kazanarak taraftarımıza bir bayram daha yaşatalım." ifadelerini kullandı.
