Galatasaray'da istikrarın adı Torreira

Galatasaray'a imza attığı 8 Ağustos 2022'den bu yana sarı kırmızılılarda takım iskeletinin en önemli parçalarından biri olan Lucas Torreira teknik ekibin kendisinden neden vazgeçemediğini her maç yeniden ispatlıyor.
1.66 metrelik boyuna rağmen her maçta adeta devleşen, maçın başından son düdüğe kadar bitmeyen enerjisiyle sahada adım atmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldız, Alanyaspor maçında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Galatasaray formasıyla ilk maçına 13 Ağustos 2022'de Giresunspor karşısında çıkan 30 yaşındaki futbolcu 3.5 sezonluk süreçte 164 kez sahaya çıkarken 10 gol attı, 16 da asist yaptı. Torreira ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise istikrarı. Öyle ki Uruguaylı yıldız bu 3.5 sezonluk süreçte sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta takımdan uzak kaldı.
Galatasaray'da bu sezon 35 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
1.66 metrelik boyuna rağmen her maçta adeta devleşen, maçın başından son düdüğe kadar bitmeyen enerjisiyle sahada adım atmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldız, Alanyaspor maçında da 1 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Galatasaray formasıyla ilk maçına 13 Ağustos 2022'de Giresunspor karşısında çıkan 30 yaşındaki futbolcu 3.5 sezonluk süreçte 164 kez sahaya çıkarken 10 gol attı, 16 da asist yaptı. Torreira ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise istikrarı. Öyle ki Uruguaylı yıldız bu 3.5 sezonluk süreçte sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta takımdan uzak kaldı.
Galatasaray'da bu sezon 35 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.