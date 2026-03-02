Matteo Guendouzi savunmada sınıfı geçti!

Devre arasında Lazio'dan rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Matteo Guendouzi, Nottingham Forest karşılaşmasının ardından Antalyaspor maçında da savunmanın göbeğinde görev aldı. Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda stoper olarak sahaya çıkan Fransız futbolcu, performansıyla teknik heyetten tam not aldı.



7.3'LÜK PERFORMANS



Karşılaşmayı 7.3 puanla tamamlayan Guendouzi, özellikle pas kalitesi ve oyun kurulumundaki katkısıyla dikkat çekti. 90 kez topla buluşan Fransız oyuncu, 69 pas denemesinin 66'sında isabet sağladı (%96). Kendi yarı sahasında yaptığı 25 pasın tamamında hata yapmazken (%100), rakip yarı sahada da 44 pasın 41'inde isabet buldu (%93). Attığı 3 uzun topun tamamı adresini bulurken, 3 ortasının 2'si isabetli oldu. Ayrıca 2 kilit pas üreterek hücuma da katkı verdi.



Topla kat ettiği mesafe de dikkat çekiciydi. 31 kez top taşıyan Guendouzi, toplamda 304.5 metre mesafe kat etti. 4 progresif koşuyla 68.6 metre ileri taşıma yapan Fransız oyuncunun en uzun progresif koşusu ise 24.6 metre olarak kayıtlara geçti. Toplam progresyonu 211.4 metreyi buldu.



Savunmada da aktif bir görüntü çizen Guendouzi; 6 uzaklaştırma, 4 top kazanımı ve 1 top kesme ile oynadı. 5 yer mücadelesinin 4'ünü, 2 hava topunun ise 1'ini kazandı. Maç boyunca yalnızca 1 başarısız top kontrolü yapan Fransız futbolcu, 6 kez top kaybı yaşarken 3 kez de faulle durduruldu.



Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen savunmada sorumluluk alan Guendouzi, hem oyun kurulumuna katkısı hem de mücadele gücüyle Antalyaspor karşısında "çok çalışan" isimlerin başında yer aldı.







