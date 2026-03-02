Yeni transfer Asllani'den katkı sözü

Beşiktaş 'ın yeni transferi Kristjan

Asllani, siyah beyazlı kulüpteki geleceğine dair ülkesi Arnavut basınına önemli değerlendirmelerde bulundu.



İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Arnavut bir haber ajansına konuşan genç orta sahanın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini bildiğini ve takıma maksimum katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.



''BENDEN NE BEKLENDİĞİNİ BİLİYORUM''



Asllani'nin açıklamalarında, "Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Haberde, Ocak ayında Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.



PERFORMANSI



Beşiktaş yönetiminin sezon sonundaki performansa göre oyuncunun bonservisi konusunda karar vereceği Asllani, Süper Ligde 4 maçta 242 dakika süre alan Arnavut futbolcu, şu ana dek 1 asistlik performans sergiledi.



Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu il maçında oyuna dahil olduktan dakikalar sonra direkt kırmızı kart görmüştü.