Yeni transfer Asllani'den katkı sözü

Beşiktaş'ın kış transfer sezonunda Inter'den satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, ülkesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, siyah beyazlı kulüpteki geleceğine dair ülkesi Arnavut basınına önemli  değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Arnavut bir haber ajansına konuşan genç orta sahanın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini bildiğini ve takıma maksimum katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

''BENDEN NE BEKLENDİĞİNİ BİLİYORUM''

Asllani'nin açıklamalarında, "Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş için çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi. 

Haberde, Ocak ayında Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki futbolcunun, yeni ortamına kısa sürede uyum sağladığı ve kiralık sözleşmesini kalıcı transferle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

PERFORMANSI

Beşiktaş yönetiminin sezon sonundaki performansa göre oyuncunun bonservisi konusunda karar vereceği Asllani, Süper Ligde 4 maçta 242 dakika süre alan Arnavut futbolcu, şu ana dek 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu il maçında oyuna dahil olduktan dakikalar sonra direkt kırmızı kart görmüştü.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
