Marsilya 2 kere geriye düştüğü maçta galibiyeti aldı!

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya evinde Lyon'u ağırladı.



Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan maçı Marsilya 3-2 kazandı.



Marsilya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Igor Paixao, 81. ve 90+1. dakikalarda Aubameyang kaydetti. Lyon'un gollerini 3. dakikada Corentin Tolisso ve 76. dakikada Remi Himbert attı.



Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 43'e yükselterek haftayı 4. sırada tamamladı, Lyon ise 45 puanda kalarak haftayı 3. sırada tamamladı.



25. haftada Marsilya deplasmanda Toulouse ile; Lyon evinde Paris FC ile karşılaşacak.





