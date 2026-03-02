01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-0
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-1
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
0-0
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-1
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-2
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
1-2
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
3-3
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
3-2
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!

Juventus, 3-1 geriye düştüğü Roma deplasmanından 90+3. dakikada bulduğu golle 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 sona erdi.

calendar 02 Mart 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 00:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'a Roma'ya maçında geri dönüş yetmedi: 3-3!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan maç 3-3 sona erdi.

Roma, Wesley'in 39. dakikada attığı golle Juventus karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Juventus, Francisco Conceiçao'nun 47. dakikada attığı golle 1-1'i yakaladı.

Roma, 54. dakikada Evan N'Dicka ve 65. dakikada Donyell Malen'in golleriyle Juventus karşısında skoru 3-1'ye getirdi.

Juventus, 78. dakikada Jeremie Boga'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip Juventus, 90+3. dakikada Federico Gatti'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız da mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Juventus 47, Roma 51 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Pisa'yı ağırlayacak. Roma, Genoa deplasmanına gidecek.



KRİTİK TAKVİMDEN ÇIKAMADI

İtalya Kupası'na geçen ay Atalanta karşısında aldığı mağlubiyetle veda eden Juventus, daha sonra oynadığı kritik takvimden çıkamadı.

İtalyan medyası, Atalanta maçının ardından Juventus'un sezonun kalanı için oldukça kritik bir takvime gireceğini duyurmuştu.

Juventus, Atalanta maçının ardından ligde Lazio ile berabere kaldı. Lucas Spalletti'nin ekibi, daha sonra ise Inter ve Como'ya kaybetti. Son olarak Roma ile berabere kalan Juventus'un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

GALATASARAY'A ELENDİ

Juventus, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.