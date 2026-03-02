İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Roma ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan maç 3-3 sona erdi.Roma, Wesley'in 39. dakikada attığı golle Juventus karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapattı.Juventus, Francisco Conceiçao'nun 47. dakikada attığı golle 1-1'i yakaladı.Roma, 54. dakikada Evan N'Dicka ve 65. dakikada Donyell Malen'in golleriyle Juventus karşısında skoru 3-1'ye getirdi.Juventus, 78. dakikada Jeremie Boga'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip Juventus, 90+3. dakikada Federico Gatti'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.Roma'da Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız da mücadelede 90 dakika forma giydi.Bu sonucun ardından Juventus 47, Roma 51 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Juventus, sahasında Pisa'yı ağırlayacak. Roma, Genoa deplasmanına gidecek.İtalya Kupası'na geçen ay Atalanta karşısında aldığı mağlubiyetle veda eden Juventus, daha sonra oynadığı kritik takvimden çıkamadı.İtalyan medyası, Atalanta maçının ardından Juventus'un sezonun kalanı için oldukça kritik bir takvime gireceğini duyurmuştu.Juventus, Atalanta maçının ardından ligde Lazio ile berabere kaldı. Lucas Spalletti'nin ekibi, daha sonra ise Inter ve Como'ya kaybetti. Son olarak Roma ile berabere kalan Juventus'un ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.Juventus, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendi.