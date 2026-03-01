N'Golo Kante: 'Reaksiyon yeterli değildi'

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Fransız orta sahanın sözleri şu şekilde:
"Bence bu maça hazırdık. Toparlandık, Nottingham maçından sonra. Maça iyi başlamak istedik ama 2 gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama maalesef yeterli değildi."
