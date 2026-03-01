Yine nefes kesen bir Old Firm!

Youssef Chermiti, Old Firm derbisinde açılışı inanılmaz bir röveşatayla yapıyor! 🤯🤯 pic.twitter.com/ZJIRv6kMmX



— Sporx (@sporx) March 1, 2026

Henüz 21 yaşında ve Old Firm derbisindeki 4. golünü attı. 🎩



YOUSSEF CHERMITI! 🌟

pic.twitter.com/CHj5hGXqVi



— Sporx (@sporx) March 1, 2026

Kieran Tierney, Old Firm'de farkı bire indirdi! 🔥 pic.twitter.com/Bon1yGzcFb



— Sporx (@sporx) March 1, 2026

⚽️08' Youssef Chermiti

⚽️26' Youssef Chermiti

⚽️56' Kieran Tierney

❌90+1' Reo Hatate (P)

⚽️90+1' Reo Hatate



🏆Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic 2-2 berabere kaldı.



📊PUAN DURUMU

1⃣(63) Hearts

2⃣(57) Rangers

3⃣(55) Celtic (-1 Maç) pic.twitter.com/LgcRQ0Q03g



— Sporx (@sporx) March 1, 2026

İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i konuk etti.Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Maçta ev sahibi 8 ve 26. dakikalarda'nin attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi.Karşılaşmanın 56. dakikasındaCeltic adına farkı 1'e indiren golü attı.Mücadelenin son anlarında Celtic penaltı kazandı. Celtic'te 90+1'de topun başına geçen'nin penaltısını kaleci kurtardı. Dönen topta vuruşunu tekrar yapan Hatate'nin vuruşunu kaleci bir kez daha kurtardı. Ancak seken topu tekrardan takip eden Hatate, boş kaleye topu gönderdi ve skoru eşitledi.Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.Rangers bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Bir maçı eksik olan Celtic ise 55 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı.Premiership'in bir sonraki haftasında Ranges, St. Mirren'e konuk olacak. Celtic ise Aberdeen'e konuk olacak.