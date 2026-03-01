01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
0-0ERT
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
1-063'
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Elche-Espanyol
2-290'
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-290'
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
1-026'
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1DA
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-0DA
01 Mart
M. United-C.Palace
0-1DA
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
2-161'
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
1-0DA
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0DA
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Yine nefes kesen bir Old Firm!

İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers ile Celtic 2-2 berabere kaldı.

İskoçya Premiership'in 29. haftasında oynanan Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta ev sahibi 8 ve 26. dakikalarda Youssef Chermiti'nin attığı gollerle devreye 2-0 önde girdi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Kieran Tierney, Celtic adına farkı 1'e indiren golü attı.

Mücadelenin son anlarında Celtic penaltı kazandı. Celtic'te 90+1'de topun başına geçen Reo Hatate'nin penaltısını kaleci kurtardı. Dönen topta vuruşunu tekrar yapan Hatate'nin vuruşunu kaleci bir kez daha kurtardı. Ancak seken topu tekrardan takip eden Hatate, boş kaleye topu gönderdi ve skoru eşitledi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Rangers bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Bir maçı eksik olan Celtic ise 55 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı.

Premiership'in bir sonraki haftasında Ranges, St. Mirren'e konuk olacak. Celtic ise Aberdeen'e konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.