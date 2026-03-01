Domenico Tedesco: 'Kendi oyunumuzu oynayalım'

Nottingham Forest deplasmanında kazanmak, Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan motivasyonu sağladı. Kasımpaşa beraberliğiyle sarsılan, sarı lacivertliler, 6 önemli eksiğe rağmen Antalya deplasmanından galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.



İngiltere'de yıldızı az, askeri bol bir kadroyla dik bir duruş sergileyen Fenerbahçe, aynı azmin Antalya'da 3 puan için yeterli olacağını düşünüyor. Namağlup unvanını kazanarak geliştirmekte kararlı olan Tedesco'nun, takımını yine üçlü savunmayla sahaya sürmesi bekleniyor.



"KENDİMİZ GİBİ OYNAYALIM YETER"



Mücadele öncesi oyuncularıyla bir konuşma yapan Tedesco, "Kendimiz gibi oynayalım yeter. Bu takımın inançla, azimle, bahanelerin arkasına sığınmadan, neler yapabildiğini herkes gördü. Böyle devam etmeliyiz" sözleriyle zafer istedi.



KEREM GÜVENCESİ



Nottingham deplasmanında attığı gollerle Fenerbahçe'nin yüzünü güldüren Kerem Aktürkoğlu, Antalya'da da sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu olarak sahne alacak. Son üç maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan milli yıldız, Talisca'nın yokluğunda Asensio ile beraber skor yükünü sırtlanacak.



EDERSON TAKİPTE



Fenerbahçe'de tedavisi süren isimlerden Ederson, takımla beraber olmak için Antalya'ya gitti. Ancak aynı düşünceyle kampa katılmak isteyen kaptan Skriniar izin çıkmadı. Sağlık heyeti, tedavi programının aksayacağı ve sahalara dönüşünün gecikeceği gerekçesiyle Slovak stopere engel oldu.







