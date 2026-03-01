01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
0-144'
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
1-044'
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
0-144'
01 Mart
Genk-Gent
1-042'
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-014'
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
16:30
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
0-114'
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
28 Şubat
Torpedo Moscow-Akron Togliatti
0-0IPT
01 Mart
Dinamo Moscow-Samara
4-0
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
16:30
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
PEC Zwolle-Ajax
0-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
16:30
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
A.Demirspor-Pendikspor
0-5
01 Mart
Serik Belediyespor-Sivasspor
0-1
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-014'
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
17:30
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
17:00
01 Mart
Fulham-Tottenham
17:00
01 Mart
M. United-C.Palace
17:00
01 Mart
Elche-Espanyol
0-112'
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Cremonese-AC Milan
0-088'
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
17:00
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
17:00
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00

Bucaspor 1928'de Özcan Sert korkuttu

Bucaspor'da teknik direktör Özcan Sert trafik kazası geçerdi.

01 Mart 2026 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor 1928'de Özcan Sert korkuttu
2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren sonuncu Bucaspor 1928, deplasmanda Play-Off hattında yer alan İnegölspor'a 4-0 yenilerek umut tüketirken, teknik direktör Özcan Sert ise trafik kazası geçirdi.

İnegöl'den dönüş yolunda ciddi bir kaza yaptığını açıklayan Özcan Sert, "İnegölspor ile oynayıp kaybettiğimiz maçın üzüntüsünü derinden yaşarken eve dönüş yolunda ciddi bir trafik kazası geçirdim. Çok şükür sağlığımız iyi. Öğrenip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

''BUCASPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLEREK GELDİK''

Takımın durumunu da değerlendiren Sert, "Zor zamanında Bucaspor adının büyüklüğünü bilerek ve büyük taraftarını mutlu etmek için buraya geldik. Onları mutlu edemediğimiz her gün için kendilerinden özür dilerim. Neredeyse tamamı geçen sezon U19 oynayan, 26 maçta 13 puan alan, son 11 maçında 4 puanı olan bir takımı kısa bir periyotta ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyor olsak da 2 maç itibarıyla başarılı olamadık. Bu çocuklar bu kulübün geçmişi, bugünü ve daha önemlisi yarınlarıdır, yarınlarda başarmak için bu çocuklara sahip çıkalım. Eminim onlar da kalan maçlarda çok daha iyi performanslar göstereceklerdir. Bugün ve bundan sonra olacak tüm mağlubiyetlerde hocaları olarak tüm sorumluluk bana aittir" dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
