01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
15:30
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
15:30
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
15:30
01 Mart
Genk-Gent
15:30
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
16:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
16:30
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
16:00
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
28 Şubat
Torpedo Moscow-Akron Togliatti
0-0IPT
01 Mart
Dinamo Moscow-Samara
3-067'
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
16:30
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
PEC Zwolle-Ajax
0-014'
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
16:30
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
A.Demirspor-Pendikspor
0-3DA
01 Mart
Serik Belediyespor-Sivasspor
0-0DA
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
16:00
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
17:30
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
17:00
01 Mart
Fulham-Tottenham
17:00
01 Mart
M. United-C.Palace
17:00
01 Mart
Elche-Espanyol
16:00
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Cremonese-AC Milan
0-02'
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
17:00
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
17:00
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00

Beşiktaş'ın çilingiri: Vaclav Cerny

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Cerny, Kocaelispor maçında Agbadou'ya yaptığı asistle maçın kilidini açtı.

01 Mart 2026 13:48
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın çilingiri: Vaclav Cerny
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u Agbadou'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

Kocaelispor galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri de Vaclav Cerny oldu.  Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu, Emmanuel Agbadou'nun golünde asisti yaptı.

52. Dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen 28 yaşındaki yıldız, sağ taraftan kullandığı kornerde Agbadou'yu golle buluşturdu.

Geçen hafta 4-0'lık Göztepe galibiyetinde de asist yapan Cerny, siyah-beyazlılarda oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asiste ulaştı.

''DURAN TOPLAR BÖYLE MAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ''

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çekyalı hücumcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
