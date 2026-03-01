Fatih Doğan: ''Beşiktaş kafayı çalıştırdı''

Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.Maçın ardından Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, maç hakkındaki düşüncelerini kaleme aldı.''Beşiktaş, az gol yiyen ve savunmasıyla bilinen dişli rakibi Göztepe'yi 4-0 gibi net bir skorla geçerek moral depolamıştı. Başkan Serdal Adalı, yakalanan bu olumlu havayı kalıcı bir birlikteliğe dönüştürmek adına ezber bozan bir hamle yaptı.''

''Başta Çarşı grubu olmak üzere, taraftarlarla birlikte deplasman otobüsüne binerek Kocaeli yolunu tutan Adalı, maçı da yine tribünde taraftarlarla omuz omuza izledi. Bu samimi yaklaşım, Beşiktaş camiasındaki tribün-yönetim kenetlenmesini farklı bir boyuta taşıdı.''



EKSİKLERİN GÖLGESİNDE DÜŞÜK BİR TEMPO



''Sahadaki tablo ise Göztepe maçındaki o coşkulu ve üretken oyundan oldukça uzaktı. Beşiktaş, özellikle kilit isimlerin yokluğunu derinden hissetti. Cezalı olan Sergen Yalçın'ın yokluğu hücumdaki yaratıcılığı kısıtlarken, kaptan Orkun'un eksikliği orta sahanın Göztepe maçındaki o bildik dinamizmini kaybetmesine yol açtı. Orkun'un yerini doldurması beklenen Asllani etkisiz bir görüntü çizerken, sağ kanatta görev alan Cengiz ise yine vasatı aşamadı. Cerny gayreti ve asistiyle üzerine düşeni yapsa da ancak Cengiz'in oyundan çıkışıyla o bölge nefes alabildi. Bu durum, Cerny ve Rashica'nın takıma olan katkısının Cengiz'e oranla çok daha yüksek olduğu gerçeğini bir kez daha tescilledi.''



DÜĞÜMÜ 'GENERAL' ÇÖZDÜ



''İlk yarıda sıkışan ve vasatı aşamayan oyun, ikinci yarıda Beşiktaş'ın tempoyu bir nebze artırmasıyla hareketlendi. Oyunun kilitlendiği anlarda siyah-beyazlılar, antrenmanlarda çalışıldığı belli olan bir duran top organizasyonuyla sonuca gitti. Korner organizasyonunda sahneye çıkan Agbadou, şık bir kafa vuruşuyla takımına hayat veren golü attı. Bu gol, sadece 3 puanı getirmekle kalmadı, aynı zamanda Beşiktaş'ın yeniden "üst üste kazanma" alışkanlığı elde etmesini sağladı.''



HAKEM KARARLARI



''Maçın son saniyelerinde Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon, yürekleri ağza getirdi. Ancak topun yakın mesafedeki rakipten sekmesi ve oyuncunun elinin doğal konumda olması nedeniyle hakemin devam kararı kural kitabına uygundu.''





