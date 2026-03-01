01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
19:00
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
18:45
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
15:30
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
15:30
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
15:30
01 Mart
Genk-Gent
15:30
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
18:00
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
19:00
01 Mart
Austria Wien-LASK
19:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
16:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
16:30
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
19:00
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
19:00
01 Mart
Lausanne-Basel
16:00
01 Mart
Grasshopper-Lugano
18:30
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
18:30
01 Mart
Tondela-Santa Clara
18:30
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
28 Şubat
Torpedo Moscow-Akron Togliatti
0-0IPT
01 Mart
Dinamo Moscow-Samara
13:00
01 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
16:30
01 Mart
Grazer AK-Ried
19:00
01 Mart
PEC Zwolle-Ajax
14:15
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
16:30
01 Mart
Arsenal-Chelsea
19:30
01 Mart
A.Demirspor-Pendikspor
13:30
01 Mart
Serik Belediyespor-Sivasspor
13:30
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
16:00
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
17:30
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
19:30
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
17:00
01 Mart
Fulham-Tottenham
17:00
01 Mart
M. United-C.Palace
17:00
01 Mart
Elche-Espanyol
16:00
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Valencia-Osasuna
18:15
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Cremonese-AC Milan
14:30
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
17:00
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
17:00
01 Mart
Lille-Nantes
19:15
01 Mart
Lorient-Auxerre
19:15
01 Mart
Metz-Brest
19:15
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
19:00

Fatih Doğan: ''Beşiktaş kafayı çalıştırdı''

Kocaelispor-Beşiktaş maçının ardından Fatih Doğan maç hakkında ki görüşlerini kaleme aldı.

calendar 01 Mart 2026 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 12:02
Fotoğraf: AA
Fatih Doğan: ''Beşiktaş kafayı çalıştırdı''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından Sabah Spor yazarı Fatih Doğan, maç hakkındaki düşüncelerini kaleme aldı.

TRİBÜN VE TAKIM OMUZ OMUZA

''Beşiktaş, az gol yiyen ve savunmasıyla bilinen dişli rakibi Göztepe'yi 4-0 gibi net bir skorla geçerek moral depolamıştı. Başkan Serdal Adalı, yakalanan bu olumlu havayı kalıcı bir birlikteliğe dönüştürmek adına ezber bozan bir hamle yaptı.''

''Başta Çarşı grubu olmak üzere, taraftarlarla birlikte deplasman otobüsüne binerek Kocaeli yolunu tutan Adalı, maçı da yine tribünde taraftarlarla omuz omuza izledi. Bu samimi yaklaşım, Beşiktaş camiasındaki tribün-yönetim kenetlenmesini farklı bir boyuta taşıdı.''

EKSİKLERİN GÖLGESİNDE DÜŞÜK BİR TEMPO

''Sahadaki tablo ise Göztepe maçındaki o coşkulu ve üretken oyundan oldukça uzaktı. Beşiktaş, özellikle kilit isimlerin yokluğunu derinden hissetti. Cezalı olan Sergen Yalçın'ın yokluğu hücumdaki yaratıcılığı kısıtlarken, kaptan Orkun'un eksikliği orta sahanın Göztepe maçındaki o bildik dinamizmini kaybetmesine yol açtı. Orkun'un yerini doldurması beklenen Asllani etkisiz bir görüntü çizerken, sağ kanatta görev alan Cengiz ise yine vasatı aşamadı. Cerny gayreti ve asistiyle üzerine düşeni yapsa da ancak Cengiz'in oyundan çıkışıyla o bölge nefes alabildi. Bu durum, Cerny ve Rashica'nın takıma olan katkısının Cengiz'e oranla çok daha yüksek olduğu gerçeğini bir kez daha tescilledi.''

DÜĞÜMÜ 'GENERAL' ÇÖZDÜ

''İlk yarıda sıkışan ve vasatı aşamayan oyun, ikinci yarıda Beşiktaş'ın tempoyu bir nebze artırmasıyla hareketlendi. Oyunun kilitlendiği anlarda siyah-beyazlılar, antrenmanlarda çalışıldığı belli olan bir duran top organizasyonuyla sonuca gitti. Korner organizasyonunda sahneye çıkan Agbadou, şık bir kafa vuruşuyla takımına hayat veren golü attı. Bu gol, sadece 3 puanı getirmekle kalmadı, aynı zamanda Beşiktaş'ın yeniden "üst üste kazanma" alışkanlığı elde etmesini sağladı.''

HAKEM KARARLARI

''Maçın son saniyelerinde Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon, yürekleri ağza getirdi. Ancak topun yakın mesafedeki rakipten sekmesi ve oyuncunun elinin doğal konumda olması nedeniyle hakemin devam kararı kural kitabına uygundu.''


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
