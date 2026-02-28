28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
3-1
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
0-1
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
1-3
28 Şubat
Le Havre-PSG
0-030'
28 Şubat
AS Monaco-Angers
2-0
28 Şubat
Rennes-Toulouse
1-0
28 Şubat
Inter-Genoa
1-0DA
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
1-2
28 Şubat
Como-Lecce
3-1
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
0-035'
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
0-1
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
4-1
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
5-2
28 Şubat
Newcastle-Everton
2-3
28 Şubat
Burnley-Brentford
3-4
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
2-3
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
2-0
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-1
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
1-0
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
1-1
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
2-2
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
0-0
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
1-134'

Joao Pereira: "Son 16'ya kalan bir takımla oynadık"

Deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SON 16'YA KALAN BİR TAKIMLA OYNADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Kesinlikle mutluyum oyundan. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok iyi iş çıkardılar. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan bir takımla oynadık.

Maçı izleyenler, mutlaka görmüşlerdir, biz oynamaya ve kazanmaya çalıştık. İlk yarı sonunda bir gol yedik ve bunu hak etmemiştik. İkinci yarıya iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk ama ikinci golü bulduk. Tam oynamaya başlamışken 3'üncü golü yedik. Oynamaya çalışan takımlar bazen bunu yaşayabilir." dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI MÜCADELE ETTİK"

Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen genç hoca, "Bugün çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik, son şampiyon ve kupada grubumuzda lider. Maçı izleyenler keyif almıştır. Ben mutlu değilim, çünkü 3 puanı alamadık. Ancak oyuncularım, antrenmanda çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ KALECİ"

Galatasaray'ın kalecisi, kendisinin de Trabzonspor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Pereira, "Uğurcan Çakır, en iyi kalecilerden biri, muhtemelen Türkiye'deki en iyi kaleci. Çok iyi kurtarışlar yapıyor. Birlikte oynarken çok gençti ve hep öğrenmeye çalışan biriydi. Sezonun ilk maçında da çok kurtarış yapmıştı. Onun bu kurtarışları, bizim iyi oynadığımızın göstergesi." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.