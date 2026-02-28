Joao Pereira: 'Son 16'ya kalan bir takımla oynadık'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"SON 16'YA KALAN BİR TAKIMLA OYNADIK"
Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Kesinlikle mutluyum oyundan. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok iyi iş çıkardılar. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan bir takımla oynadık.
Maçı izleyenler, mutlaka görmüşlerdir, biz oynamaya ve kazanmaya çalıştık. İlk yarı sonunda bir gol yedik ve bunu hak etmemiştik. İkinci yarıya iyi başladık, golü bulduk, pozisyonlar bulduk ama ikinci golü bulduk. Tam oynamaya başlamışken 3'üncü golü yedik. Oynamaya çalışan takımlar bazen bunu yaşayabilir." dedi.
"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI MÜCADELE ETTİK"
Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen genç hoca, "Bugün çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik, son şampiyon ve kupada grubumuzda lider. Maçı izleyenler keyif almıştır. Ben mutlu değilim, çünkü 3 puanı alamadık. Ancak oyuncularım, antrenmanda çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.
"UĞURCAN TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ KALECİ"
Galatasaray'ın kalecisi, kendisinin de Trabzonspor'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Pereira, "Uğurcan Çakır, en iyi kalecilerden biri, muhtemelen Türkiye'deki en iyi kaleci. Çok iyi kurtarışlar yapıyor. Birlikte oynarken çok gençti ve hep öğrenmeye çalışan biriydi. Sezonun ilk maçında da çok kurtarış yapmıştı. Onun bu kurtarışları, bizim iyi oynadığımızın göstergesi." sözlerini sarf etti.
