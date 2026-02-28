28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
Leeds United-M.City
20:30
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
Le Havre-PSG
23:05
AS Monaco-Angers
21:00
Rennes-Toulouse
19:00
Inter-Genoa
22:45
Verona-SSC Napoli
20:00
Como-Lecce
17:00
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
Mallorca-Real Sociedad
20:30
Barcelona-Villarreal
18:15
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
Liverpool-West Ham United
18:00
Newcastle-Everton
18:00
Burnley-Brentford
18:00
Bournemouth-Sunderland
15:30
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
Leverkusen-Mainz 05
17:30
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
Göztepe-Eyüpspor
20:00
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! "Kontratın ne durumda?"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti. Sarı-lacivertlilerin rakibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçeli yıldıza sorduğu soru dikkat çekti.

calendar 28 Şubat 2026 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 09:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1'le geçti ancak bu skor yeterli olmadı. 

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı sonrası sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli takımın yıldızına sürpriz bir soru sorduğu öğrenildi.

TARIK ÇETİN ÖN PLANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı deplasmanda devirdiği maçta gecenin en çok konuşulan ismi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Tarık Çetin'di.

Ederson'un sakatlığı sonrası kaleyi devralan deneyimli eldiven, yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını maçın içinde tuttu ve performansıyla takdir topladı. 

PEREIRA TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vitor Pereira, saha içinde Tarık Çetin'in yanına giderek özel olarak tebrik etti.

Üç dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam, "Çok çok çok iyi performans. Fenerbahçe senin gibi bir kaleciye sahip olduğu için şanslı. Böyle devam" dedi.

"SÖZLEŞMEN NE DURUMDA?"

Tecrübeli hoca, bu sözlerin hemen ardından 29 yaşındaki file bekçisine "Sözleşmen ne durumda" sorusunu yöneltince şaşıran Tarık gülümsedi ve Vitor Pereira'ya teşekkür etti.

Tarık Çetin, bu sezon Fenerbahçe'de 4 maça çıktı ve kalesinde 4 gol gördü.

29 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla 1 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalayan Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 600 bin euro.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
