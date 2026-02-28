Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza sürpriz soru! 'Kontratın ne durumda?'

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1'le geçti ancak bu skor yeterli olmadı.



Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı sonrası sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.



Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın sarı-lacivertli takımın yıldızına sürpriz bir soru sorduğu öğrenildi.



TARIK ÇETİN ÖN PLANA ÇIKTI



Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı deplasmanda devirdiği maçta gecenin en çok konuşulan ismi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Tarık Çetin'di.



Ederson'un sakatlığı sonrası kaleyi devralan deneyimli eldiven, yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını maçın içinde tuttu ve performansıyla takdir topladı.



PEREIRA TEBRİK ETTİ



Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vitor Pereira, saha içinde Tarık Çetin'in yanına giderek özel olarak tebrik etti.



Üç dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam, "Çok çok çok iyi performans. Fenerbahçe senin gibi bir kaleciye sahip olduğu için şanslı. Böyle devam" dedi.



"SÖZLEŞMEN NE DURUMDA?"



Tecrübeli hoca, bu sözlerin hemen ardından 29 yaşındaki file bekçisine "Sözleşmen ne durumda" sorusunu yöneltince şaşıran Tarık gülümsedi ve Vitor Pereira'ya teşekkür etti.



Tarık Çetin, bu sezon Fenerbahçe'de 4 maça çıktı ve kalesinde 4 gol gördü.



29 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla 1 maçta rakiplerine gol izni vermedi.



Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalayan Tarık Çetin'in güncel piyasa değeri 600 bin euro.







