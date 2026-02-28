27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
2-0
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-1
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
2-0
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
2-0
27 Şubat
Levante-Alaves
2-0
27 Şubat
Parma -Cagliari
1-1
27 Şubat
Strasbourg-Lens
1-1
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
3-0

Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti

calendar 28 Şubat 2026 09:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

 
 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
