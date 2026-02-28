28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
16:00
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
13:30
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
17:00
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
18:15
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
16:00
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
18:00
28 Şubat
Newcastle-Everton
18:00
28 Şubat
Burnley-Brentford
18:00
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
15:30
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
17:30
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
17:30
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
17:30
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
17:30
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
13:30
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
13:30
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Duran ilk maçında eleştirilerin hedefi oldu

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Rus ekibi Zenit'e transfer olan Jhon Duran, ilk resmi maçında sergilediği performans ile eleştiri yağmuruna tutuldu.

28 Şubat 2026 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı, kış transfer döneminde de yollarını ayırdığı Jhon Duran, yeni takımıyla kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'de istenileni veremediği ve birkaç özel nedeni dolayısıyla sözleşmesi feshedilen Duran, Rus ekibi Zenit'e katılmıştı.

İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Zenit'in sahasında Kaliningrad'ı ağırladığı maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı forvet, 61 dakika sahada kaldı.

Zenit'in 1-0 kazandığı maçta oyunda bulunduğu sürede gol pozisyonuna giremeyen Kolombiyalı forvet, yalnızca 1 şut çıkartabildi.

PERFORMANSI YERLERDE

Yalnızca gol yollarında değil ikili mücadelede de kötü performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, maçta Zenit adına en az topla buluşan isim oldu.

Bunun yanı sıra girdiği 9 ikili mücadeleden yalnızca 2 kez galip ayrılan Duran, 4 hava topundan ise 3'ünü kaybetti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç sonu gösterdiği performans sebebi ile taraftarların eleştirilerine maruz kalan Duran, sosyal medyadan çok sayıda hakaret aldı.

Zenit ile çoktığı ilk maç olan hazırlık maçında da beklenileni veremeyen 22 yaşındaki futbolcu, rakibi ile tartışma yaşamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de büyük maçlarda kazandırdığı puanlar ile akla kazınan Kolombiyalı, 21 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
