27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
1-055'
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
3-155'
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
2-0
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
0-249'
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Fenerbahçe Medicana, sahasında set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

calendar 27 Şubat 2026 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Kıral, Seçkin Yener

Fenerbahçe Medicana: Milenkovic, Dicle Nur Babat, Arelya Karasoy, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Bedart (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın)

Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Reid, Eda Say, Nikolova (Berre İnce, Sema Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Ceylan Arısan, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-11, 25-11, 25-14

Süre: 64 dakika (21, 21, 22)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 41 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 36 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
