Slovakya'da Skriniar beklentisi

Slovakya, Milan Skriniar'dan gelecek olumlu haberi bekliyor.
NOTTINGHAM MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile geçen hafta oynanan ilk maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
4-6 HAFTA YOK
Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Skriniar'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe ile birlikte Slovakya da 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusundan gelecek haberi bekliyor.
Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı final maçında 26 Mart'ta sahasında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Slovakya, bu Kosova'yı geçmesi halinde Türkiye - Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YETİŞMESİ ZOR
Slovakya, bu maçlara Skriniar'ın yetişmesini istiyor ancak Skriniar'n-ın bu tarihlerdeki maçlara yetişmesi zor görünüyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
NOTTINGHAM MAÇINDA SAKATLANDI
Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile geçen hafta oynanan ilk maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
4-6 HAFTA YOK
Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Skriniar'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe ile birlikte Slovakya da 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusundan gelecek haberi bekliyor.
Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı final maçında 26 Mart'ta sahasında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Slovakya, bu Kosova'yı geçmesi halinde Türkiye - Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YETİŞMESİ ZOR
Slovakya, bu maçlara Skriniar'ın yetişmesini istiyor ancak Skriniar'n-ın bu tarihlerdeki maçlara yetişmesi zor görünüyor.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.