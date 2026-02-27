27 Şubat
Slovakya'da Skriniar beklentisi

Slovakya, Dünya Kupası play-off maçı öncesi sakatlığı bulunan ve takımın önemli isimlerinden biri olan Milan Skriniar'dan gelecek haberi bekliyor.

calendar 27 Şubat 2026 12:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Slovakya'da Skriniar beklentisi
Slovakya, Milan Skriniar'dan gelecek olumlu haberi bekliyor.

NOTTINGHAM MAÇINDA SAKATLANDI

Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile geçen hafta oynanan ilk maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

4-6 HAFTA YOK

Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Skriniar'ın 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe ile birlikte Slovakya da 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusundan gelecek haberi bekliyor.

Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı final maçında 26 Mart'ta sahasında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Slovakya, bu Kosova'yı geçmesi halinde Türkiye - Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YETİŞMESİ ZOR

Slovakya, bu maçlara Skriniar'ın yetişmesini istiyor ancak Skriniar'n-ın bu tarihlerdeki maçlara yetişmesi zor görünüyor.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • KL
