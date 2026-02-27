İngiltere'de Fenerbahçe yorumu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 yenildiği maçın rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen Avrupa Ligi'ne veda etti.
İngiliz basını mücadeleyi manşetine taşırken Nottingham Forest'ın zorlandığını vurguladı.
İNGİLİZ BASINI: ZAR ZOR DA OLSA TURU GEÇTİ
TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.
THE GUARDIAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.
INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.
TNT SPORTS: Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.
NOTTINGHAM POST: Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar.
BBC: Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı.
TARAFTARLAR YUHALADI
DAILY MAIL: Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı.
İngiliz basını mücadeleyi manşetine taşırken Nottingham Forest'ın zorlandığını vurguladı.
İNGİLİZ BASINI: ZAR ZOR DA OLSA TURU GEÇTİ
TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.
THE GUARDIAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.
INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.
TNT SPORTS: Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.
NOTTINGHAM POST: Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar.
BBC: Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı.
TARAFTARLAR YUHALADI
DAILY MAIL: Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı.