26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
1-2
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
3-3UZS
26 Şubat
Bologna-Brann
1-0
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
1-0
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
4-0
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
2-0
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-2

İngiltere'de Fenerbahçe yorumu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etmesine rağmen organizasyona veda etti. İngiliz basını mücadeleyi manşetine taşırken Nottingham Forest'ın zorlandığını vurguladı.

calendar 27 Şubat 2026 08:20 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 08:28
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
İngiltere'de Fenerbahçe yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 3-0 yenildiği maçın rövanşında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen Avrupa Ligi'ne veda etti.

İngiliz basını mücadeleyi manşetine taşırken Nottingham Forest'ın zorlandığını vurguladı.

İNGİLİZ BASINI: ZAR ZOR DA OLSA TURU GEÇTİ

TELEGRAPH: Forest, Fenerbahçe korkusunu atlatarak Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Bu rahatsız edici deneyime rağmen, kulübün sahibi Yunan milyarder Marinakis'in kupayı kazanma hayali hala canlı.

THE GUARDIAN: Hudson-Odoi, Fenerbahçe karşısında yaşanan zorluğa rağmen Nottingham Forest'ı son 16'ya taşıdı. Kerem Aktürkoğlu, takımının umutlarını yeşerten iki gol atsa da, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'taki Avrupa Ligi finali umutları sona erdi.

INDEPENDENT: Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı gerilim dolu anları atlatarak Europa League'de bir üst tura yükseldi. Forest'ın performansı sönüktü; zar zor da olsa turu geçtiler.

TNT SPORTS: Nottingham Forest, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi başardı ve zorlu bir maçı atlattı. Vitor Pereira, Pazar Brighton ile oynanacak Premier Lig karşılaşmasını göz önünde bulundurarak rotasyon yaptı.

NOTTINGHAM POST: Vitor Pereira'nın takımı, geçen hafta İstanbul'da sergiledikleri muhteşem performansla play-off'un ikinci ayağına 3-0'lık bir avantajla çıktı ve bu sayede turu geçti. Ryan Yates'in feci şekilde yerinden çıkmış parmağı Forest'ı durduramadı ama Fenerbahçe'yi gerçek manada zorlayamadılar.

BBC: Gergin geçen maçta Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi kıl payı geçerek Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi. Vitor Pereira'nın takımı dağınık ve tereddütlü bir performans sergilemesine rağmen tur atladı.

TARAFTARLAR YUHALADI

DAILY MAIL: Avrupa Ligi son 16 turuna zar zor yükselmiş olabilirler ancak Pereira'nın teknik direktörlük görevindeki üçüncü maçında Forest, hiç de ikna edici bir performans sergileyemedi. Devre arasında taraftarlar tarafından yuhalandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.