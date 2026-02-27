27 Şubat
Başakşehir-Konyaspor
20:00
27 Şubat
Trabzonspor-Karagümrük
20:00
27 Şubat
Esenler Erokspor-Boluspor
16:00
27 Şubat
İstanbulspor-Iğdır FK
20:00
27 Şubat
Augsburg-FC Köln
22:30
27 Şubat
Wolves-Aston Villa
23:00
27 Şubat
Levante-Alaves
23:00
27 Şubat
Parma -Cagliari
22:45
27 Şubat
Strasbourg-Lens
22:45
27 Şubat
Telstar-NAC Breda
22:00

Fenerbahçe'de Tarık Çetin ile 1 yıl daha

Fenerbahçe'de yedek kaleci Tarık Çetin'in geleceği ile ilgili karar verildi.

calendar 27 Şubat 2026 09:09 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 09:15
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tarık Çetin ile 1 yıl daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Tarık Çetin'le 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli eldiven Mert Günok transferi sonrasında üçüncü kaleci konumuna düşse de sarı-lacivertlilerin başı sıkıştığında elinden geleni yaptı. Tarık'ın bu gayreti, hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, Nottingham Forest ile oynanan rövanş maçında sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe'de, yaptığı kurtarışlarla büyük takdir toplayan kaleci, taraftarlardan ve teknik direktör Domenico Tedesco'dan övgü aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme imzalanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.