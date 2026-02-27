Fenerbahçe'de Tarık Çetin ile 1 yıl daha

Fenerbahçe, sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Tarık Çetin'le 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli eldiven Mert Günok transferi sonrasında üçüncü kaleci konumuna düşse de sarı-lacivertlilerin başı sıkıştığında elinden geleni yaptı. Tarık'ın bu gayreti, hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, Nottingham Forest ile oynanan rövanş maçında sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe'de, yaptığı kurtarışlarla büyük takdir toplayan kaleci, taraftarlardan ve teknik direktör Domenico Tedesco'dan övgü aldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme imzalanacak.
