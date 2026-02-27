Augusto ilk sezonunda rekorunu kırdı

Sezon başında kadroya katılan Felipe Augusto, Trabzonspor formasıyla kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Genç oyuncu, Avrupa'da 2 sezon önce attığı gol sayısını Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda geride bıraktı.
Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'da 26 resmi maçta görev aldı ve 11 gol kaydetti. Özellikle Brugge deplasmanında attığı 2 golle dikkat çeken 23 yaşındaki Augusto, bordo-mavili ekipte ilk sezonunda kariyer rekorunu kırdı.
Teknik heyetin hücum hattındaki önemli kozlarından biri haline gelen Augusto, gösterdiği performansla hem skor katkısı hem de oyun içi dinamizmiyle öne çıkıyor. Genç forvetin yükselen grafiği, Trabzonspor'un zirve yarışındaki en önemli artılarından biri olarak değerlendiriliyor.
