26 Şubat
N. Forest-Fenerbahçe
0-145'
26 Şubat
Samsunspor-KF Shkendija
4-0
26 Şubat
Ferencvaros-Ludogorets
2-0
26 Şubat
VfB Stuttgart-Celtic
0-1
26 Şubat
Viktoria Plzen-Panathinaikos
4-5
26 Şubat
FK Crvena Zvezda-Lille
0-2UZS
26 Şubat
Genk-Dinamo Zagreb
0-1DA
26 Şubat
Bologna-Brann
0-0DA
26 Şubat
Celta Vigo-PAOK
0-0DA
26 Şubat
NK Celje-Drita
3-2
26 Şubat
Rijeka-Omonia Nicosia
3-1
26 Şubat
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok
2-4UZS
26 Şubat
Alkmaar-FC Noah
2-0DA
26 Şubat
C.Palace-Zrinjski Mostar
1-0DA
26 Şubat
Lausanne-Sigma Olomouc
1-245'

Tedesco'dan Nottingham rövanşı için ilk 11 yanıtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 22:37
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN CESUR OLALIM!"

Sahaya çıkacak 11 ile ilgili konuşan Domenico Tedesco "İlk maç zordu, yeni bir teknik direktör gelmişti ve biz de performansımızın altındaydık. Bu kez daha iyisini yapmak istiyoruz. İlk 11'de değişikliklerimiz var.

Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio çok fazla maç oynadı. Sağlık ekibiyle ve oyuncularla konuştuk, 60 dakika bile oynamaları risk olabilirdi. Sezon şimdi bitmiyor, çok maç ve hedef var.

Çok fazla hücumcu oyuncumuz var. Matteo Guendouzi'ye defansif oyuncu dersem muhtemelen alınır, o da ofansif mantaliteye sahip ama stoper oynayacak. Mert Müldür normalde bek ve ileriye çıkmayı sever.

İlk 11'de sadece Yiğit Efe Demir defansif oyuncu, onun dışında herkes hücum mantalitesi olan oyuncular.

İyi bir sonuç için elimizden geleni yapacağız. Keyif almaya ve geliştiğimizi göstermeye çalışacağız. Hep beraber cesur olalım" ifadelerini kullandı.

"OFANSİF DÜŞÜNCE İLE ÇIKIYORUZ, 3'LÜ..."

3'lü savunma ile oynayacaklarını belirten Domenico Tedesco şu açıklamaları yaptı;

"Bugün seçmiş olduğumuz sistem, elimizdeki oyunculara göre bir karar. Stoper sadece Yiğit Efe var, başka stoper yok. Onun yanına 6 numara koyarak 4'lü oynamak zor. Çözümü 3'lü ile bulduk.

Matteo Guendouzi 3'lü savunmada, bu şekilde oynayarak daha rahat hissediyor. Karar verirken, oyuncularla neleri rahat yapabileceklerini konuşuyoruz.

Nene ofansif kanat bek olacak. Archie Brown da öyle. İki forvet, iki 8 numara ile oynayacağız. Goller atmalıyız, kontrollü de olmalıyız.

7-8 ofansif oyuncu ile oynayacağız ama rakibe boşluk da vermemeliyiz. Bunu verirsek, ilk maçta boşluklara koştuklarını gördük. Sahada iyi bir karım sergilemelisiniz. Ofansif düşünce ile sahaya çıkacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
