Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, 3 Süper Lig maçında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistin yanı sıra sempatik tavırlarıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
Ülkesi Güney Kore'de de siyah-beyazlı kulübün tanıtımının yapılmasında büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki forvet, bugün 26 Şubat Perşembe günü Beşiktaşlı futbolseverlerle bir araya gelecek.
TÜPRAŞ'TA İMZA GÜNÜ
Tüpraş Stadyumu'nda saat 16.30'da Kartal Yuvası Mağazası'nda Hyeon-gyu Oh için imza günü etkinliği düzenlenecek.
7'DEN 77'E OH HEYECANI
Bu sezon Kartal Yuvası'ndan forma alan taraftarlara öncelik tanınacağı açıklandı. İmza gününe büyük bir katılım gerçekleşmesi bekleniyor. 7'den 77'ye Beşiktaşlı futbolseverler, formalarını yeni yıldızlarına imzalatmak için bugün stadyuma akın edecek.
Tüpraş Stadı'nda büyük buluşma: Hyeon-gyu Oh
Beşiktaş'ın formda golcüsü Hyeon-gyu Oh, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza gününde taraftarlarla buluşacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, 3 Süper Lig maçında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistin yanı sıra sempatik tavırlarıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.
