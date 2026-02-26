25 Şubat
Tüpraş Stadı'nda büyük buluşma: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın formda golcüsü Hyeon-gyu Oh, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek imza gününde taraftarlarla buluşacak.

calendar 26 Şubat 2026 08:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tüpraş Stadı'nda büyük buluşma: Hyeon-gyu Oh
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, 3 Süper Lig maçında attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistin yanı sıra sempatik tavırlarıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. 

Ülkesi Güney Kore'de de siyah-beyazlı kulübün tanıtımının yapılmasında büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki forvet, bugün 26 Şubat Perşembe günü Beşiktaşlı futbolseverlerle bir araya gelecek.

TÜPRAŞ'TA İMZA GÜNÜ

Tüpraş Stadyumu'nda saat 16.30'da Kartal Yuvası Mağazası'nda Hyeon-gyu Oh için imza günü etkinliği düzenlenecek.

7'DEN 77'E OH HEYECANI 

Bu sezon Kartal Yuvası'ndan forma alan taraftarlara öncelik tanınacağı açıklandı. İmza gününe büyük bir katılım gerçekleşmesi bekleniyor. 7'den 77'ye Beşiktaşlı futbolseverler, formalarını yeni yıldızlarına imzalatmak için bugün stadyuma akın edecek.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
