25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

Mario Lemina: "Ders çıkarmalıyız"

Galatasaraylı Mario Lemina, Juventus maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

26 Şubat 2026 02:12
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.
 Galatasaraylı Mario Lemina, Juventus karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERKENDEN BİTİRMEMİZ GEREKİRDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi." dedi. 

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu,  "Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
