Federico Gatti: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum'

Juventus forması giyen Federico Gatti, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.



Gatti, Galatasaray'a elenmeleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Federico Gatti, "Takım arkadaşlarım inanılmaz bir performans sergiledi ancak ilk maçtaki skor nedeniyle turu kaçırdık! Bununla birlikte bu maçtaki performansımız gerçekten etkileyiciydi ve taraftarlar maç boyunca takımın arkasında durdu. Uzatmalara biraz yorgun girdik ve bu durum sinir bozucu! Maç gerçekten rayına oturtmuştuk ama tekrar söyleyeceğim, ilk maçta turu kaçırdık." dedi.



Gatti, takım arkadaşı Lloyd Kelly'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Kelly'nin kırmızı kart görmesi bana saçma geldi, biz savunma oyuncuları çok fazla cezalandırılıyoruz." diye konuştu.



