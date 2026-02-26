25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

Federico Gatti: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Juventus forması giyen Federico Gatti, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 26 Şubat 2026 02:21
Juventus forması giyen Federico Gatti, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Gatti, Galatasaray'a elenmeleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Federico Gatti, "Takım arkadaşlarım inanılmaz bir performans sergiledi ancak ilk maçtaki skor nedeniyle turu kaçırdık! Bununla birlikte bu maçtaki performansımız gerçekten etkileyiciydi ve taraftarlar maç boyunca takımın arkasında durdu. Uzatmalara biraz yorgun girdik ve bu durum sinir bozucu! Maç gerçekten rayına oturtmuştuk ama tekrar söyleyeceğim, ilk maçta turu kaçırdık." dedi.

Gatti, takım arkadaşı Lloyd Kelly'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Kelly'nin kırmızı kart görmesi bana saçma geldi, biz savunma oyuncuları çok fazla cezalandırılıyoruz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
