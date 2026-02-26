25 Şubat
Juventus-Galatasaray
3-2UZS
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
4-1
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
2-1
25 Şubat
PSG-AS Monaco
2-2
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
1-2
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
3-0
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
2-0
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
2-1

PSG, Monaco'yu eledi ve 'Yola devam' dedi!

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekiplerinin mücadelesinde PSG, Monaco'yu eledi.

calendar 26 Şubat 2026 01:04
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekipleri PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, ikinci maçın 2-2 bitmesiyle turu geçti. PSG yoluna Son 16 Turu'nda devam edecek.

Monaco 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Monaco'da 55 ve 58. dakikalarda kart gören Mamadou Coulibaly oyun dışında kaldı.

PSG, 60. dakikada Marquinhos ve 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile durumu 2-2 yaptı ama başka gol bulamadı.

Son 16 Turu'na kalan PSG, Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
