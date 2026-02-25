25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

calendar 25 Şubat 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi
Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen turnuvadaki tekler ilk tur maçında, klasmanın 204 numarası Brace ile karşılaştı.

WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 2024'te finalde yendiği 3 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) olacak.

Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
