Fenerbahçe uzatmalarda 6 puan kaybetti!

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 dakika içinde mutluluktan hüzne geçiş yaparken bu sezon uzatmalarda tam 6 puan buhar oldu.
Sezonun ilk yarısında Göztepe ile oynanan karşılaşmada Anderson Talisca 90+4'te penaltı kaçırdı ve maç 0-0 bitti.
Alanya maçında 90+3'te İrfan Can Eğribayat, Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
Önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde 90+5'te öne geçmesine rağmen 90+11'de rakibe engel olamayınca 1-1'de kaldı ve Kanarya zirve yarışında kritik 6 puandan oldu.
Sezonun ilk yarısında Göztepe ile oynanan karşılaşmada Anderson Talisca 90+4'te penaltı kaçırdı ve maç 0-0 bitti.
Alanya maçında 90+3'te İrfan Can Eğribayat, Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
Önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde 90+5'te öne geçmesine rağmen 90+11'de rakibe engel olamayınca 1-1'de kaldı ve Kanarya zirve yarışında kritik 6 puandan oldu.