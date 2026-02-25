25 Şubat
Fenerbahçe uzatmalarda 6 puan kaybetti!

Fenerbahçe, bu sezon Göztepe, Alanya ve Kasımpaşa maçlarının uzatma bölümünde 6 puanlık bir kayıp yaşadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 dakika içinde mutluluktan hüzne geçiş yaparken bu sezon uzatmalarda tam 6 puan buhar oldu.

Sezonun ilk yarısında Göztepe ile oynanan karşılaşmada Anderson Talisca 90+4'te penaltı kaçırdı ve maç 0-0 bitti.

Alanya maçında 90+3'te İrfan Can Eğribayat, Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Önceki gün Kasımpaşa mücadelesinde 90+5'te öne geçmesine rağmen 90+11'de rakibe engel olamayınca 1-1'de kaldı ve Kanarya zirve yarışında kritik 6 puandan oldu.

