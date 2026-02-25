Rövanşta kale Tarık'a emanet

Fenerbahçe'nin 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham deplasmanında kalesini Tarık Çetin koruyacak.
Ederson'un sakatlanması ve Mert Günok'un Avrupa listesinde yer almaması nedeniyle üçüncü kaleci konumundaki Tarık'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tarık, bu sezon ligde Samsunspor ve Karagümrük maçlarında, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş karşılaşmasında görev yaptı.
