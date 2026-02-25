Beşiktaş'a ara transferde Belçika ekibi Genk'ten katılan ve oynadığı 3 maçta jeneriklik 3 golün yanı sıra 1 de asist yapan Hyeon Gyu Oh, Güney Kore'nin tüm ilgisini İstanbul'a çevirmiş durumda.
Çok sayıda Koreli taraftar, Göztepe maçında Tüpraş Stadyumu'nda 24 yaşındaki golcüyü izlemeye ve destek olmaya gelirken, tribünlerde de Güney Kore bayrakları açıldı. Desteğin diğer boyutu ise artık Beşiktaş maçları Güney Kore'de canlı yayınlanmaya başladı.
Hem de Oh'un Korece adının yazdığı formaları satılmaya başlandı. İlk etapta 1000'den fazla talep olduğu, önümüzdeki günlerde bu sayının gittikçe artacağı belirtildi.
Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, kısa sürede Güney Kore'de büyük ilgi uyandırdı. Siyah-beyazlıların maçları ülkede canlı yayınlanmaya başlarken, Oh'un isimli formalarına ilk etapta 1000'i aşkın talep geldi.
Beşiktaş'a ara transferde Belçika ekibi Genk'ten katılan ve oynadığı 3 maçta jeneriklik 3 golün yanı sıra 1 de asist yapan Hyeon Gyu Oh, Güney Kore'nin tüm ilgisini İstanbul'a çevirmiş durumda.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'ın Juventus maçı kamp kadrosu açıklandı
-
9
Okan Buruk'tan Juventus sözleri: 'İlk maç hiç oynanmamış gibi!'
-
8
Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi
-
7
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
-
6
Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
-
5
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
-
4
Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
-
3
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
-
2
Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
1
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
- 08:55 Tedesco stoper ikilisine karar verdi
- 08:45 Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den nefes kesen performans!
- 08:40 Fenerbahçe Kadıköy'de sevinemiyor
- 08:37 Beşiktaş'ta milli ara hesabı!
- 08:28 Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
- 08:27 Fenerbahçe'nin gol umudu Kerem
- 08:18 Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!
- 08:00 Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!
- 07:51 Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
- 02:26 Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında
- 02:17 Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'la karşılaşacak
- 02:07 Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:25 Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
- 01:00 Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
- 00:58 Leverkusen, son 16 turunda!
- 00:41 Hull City 3 maç sonra galip
- 23:30 Alara Atmaca'dan bronz madalya
- 22:55 İbrahim Turgut: ''Rizespor bizim tutkumuz''
- 22:54 Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
- 22:42 Zerenspor set vermeden kazanmasını bildi
- 22:28 Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
- 22:00 Osimhen'den Juventus ve transfer açıklaması
- 21:45 Kayserispor'da Djalovic gitti, Moe geldi
- 20:49 Okan Buruk'tan Juventus sözleri: 'İlk maç hiç oynanmamış gibi!'
- 20:31 Antoine Griezmann, MLS yolcusu!
- 20:09 Laporte'den Messi açıklaması!
- 20:07 Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
- 19:54 Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
- 19:28 Moe'den Kayserispor iddialarına yanıt
- 18:54 Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması
- 18:05 Buz Hokeyinde yolumuzda kayıpsız ilerliyoruz!
- 17:34 Galatasaray, Juventus maçı için İtalya'ya gitti
- 17:13 Galatasaray'ın Juventus maçı kamp kadrosu açıklandı
- 17:13 Rey Manaj'ın dikkat çeken hayali!
- 16:07 Burak Özçoban: "Sivasspor olarak 33 puana talibiz"
- 16:02 Cesare Prandelli: "Gelmiş geçmiş en önemli maç"
- 15:44 EuroLeague'de 29. hafta fikstürü
- 15:17 Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber
- 14:49 Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü
- 14:40 Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
- 14:38 Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
- 14:36 Suat Çakır: "İkinci maçta da iyi sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz"
- 14:06 Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
- 13:56 Bir seri varsa bitirir; Beşiktaş
- 13:47 Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!
- 13:41 Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi
- 13:40 Samsunspor-Shkendija rövanşının hakemleri belli oldu
- 13:35 Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
- 13:22 Galatasaray, yeniden 'winner mod' açmak istiyor
- 13:22 "Stephen Curry, 2028 Olimpiyatları için istekli" iddiası
- 13:21 Brunson: "Kariyerimi Knicks'te tamamlamak isterim"
- 13:20 Mavericks, Khris Middleton'a buyout için yeşil ışık yaktı
- 13:18 Dallas, Kyrie Irving'i sezon bitmeden tempolu antrenmanlarda görmeyi umuyor
- 13:13 Nazillispor'da yine çekilme iddiası
- 13:09 Altay evinde misafir olacak
- 12:59 İtalyanlar yazdı: "Galatasaray, bir mucizeden fazlası!"
- 12:56 Beşiktaş'ın Tsubasa'sı tarih yazdı!
- 12:54 Karşıyaka'nın gözü Altay'da
- 12:50 Balıkesirspor'un Çoruhlu FK maçı Akhisar'da
- 12:48 Manisa FK Ahmet Pektaş ile devam edecek
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
Leverkusen, son 16 turunda!
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
Antoine Griezmann, MLS yolcusu!
Laporte'den Messi açıklaması!
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması
Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13