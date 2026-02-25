24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-0
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
3-2
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
1-2
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-1
24 Şubat
Hull City-Derby County
4-2

Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, kısa sürede Güney Kore'de büyük ilgi uyandırdı. Siyah-beyazlıların maçları ülkede canlı yayınlanmaya başlarken, Oh'un isimli formalarına ilk etapta 1000'i aşkın talep geldi.

calendar 25 Şubat 2026 07:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a ara transferde Belçika ekibi Genk'ten katılan ve oynadığı 3 maçta jeneriklik 3 golün yanı sıra 1 de asist yapan Hyeon Gyu Oh, Güney Kore'nin tüm ilgisini İstanbul'a çevirmiş durumda. 

Çok sayıda Koreli taraftar, Göztepe maçında Tüpraş Stadyumu'nda 24 yaşındaki golcüyü izlemeye ve destek olmaya gelirken, tribünlerde de Güney Kore bayrakları açıldı. Desteğin diğer boyutu ise artık Beşiktaş maçları Güney Kore'de canlı yayınlanmaya başladı.

Hem de Oh'un Korece adının yazdığı formaları satılmaya başlandı. İlk etapta 1000'den fazla talep olduğu, önümüzdeki günlerde bu sayının gittikçe artacağı belirtildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
