Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'a ara transferde Belçika ekibi Genk'ten katılan ve oynadığı 3 maçta jeneriklik 3 golün yanı sıra 1 de asist yapan Hyeon Gyu Oh, Güney Kore'nin tüm ilgisini İstanbul'a çevirmiş durumda.



Çok sayıda Koreli taraftar, Göztepe maçında Tüpraş Stadyumu'nda 24 yaşındaki golcüyü izlemeye ve destek olmaya gelirken, tribünlerde de Güney Kore bayrakları açıldı. Desteğin diğer boyutu ise artık Beşiktaş maçları Güney Kore'de canlı yayınlanmaya başladı.



Hem de Oh'un Korece adının yazdığı formaları satılmaya başlandı. İlk etapta 1000'den fazla talep olduğu, önümüzdeki günlerde bu sayının gittikçe artacağı belirtildi.







