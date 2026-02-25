24 Şubat
Beşiktaş'ta milli ara hesabı!

Beşiktaş, ligde 12 maçtır yenilmezken milli araya kadar 12 puan hedefleyerek hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile arasındaki farkı daha da azaltmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta milli ara hesabı!
Süper Lig'de 12 maçtır yenilmeyen (7 galibiyet, 5 beraberlik) Beşiktaş, çıkışını sürdürmekte kararlı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla ivme yakalayan siyah-beyazlılar, iki ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayarak 4. sıraya yükseldi.

HEDEF ÜÇTE ÜÇ

Siyah beyazlılar, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 12 puana, Fenerbahçe ile olan farkı ise 10 puana indirdi. Ligde son olarak Başakşehir ve Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta öncelikli hedef, Kocaeli engelini de kayıpsız geçerek bu sezon ilk kez üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakalamak.

DERBİYE MORALLİ ÇIKMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlı ekip, 7 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmayı planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, derbiyi kazanarak zirveyle aradaki puan farkını daha da azaltmayı hedefliyor.

HESAP 12 PUANLA ZİRVE TAKİBİ

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar oynanacak dört karşılaşmadan 12 puan çıkarmayı amaçlayan Beşiktaş, lig dönüşünde oynanacak Fenerbahçe derbisine de kayıpsız gitmenin hesaplarını yapıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
