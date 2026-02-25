Beşiktaş'ta milli ara hesabı!

Süper Lig'de 12 maçtır yenilmeyen (7 galibiyet, 5 beraberlik) Beşiktaş, çıkışını sürdürmekte kararlı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla ivme yakalayan siyah-beyazlılar, iki ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayarak 4. sıraya yükseldi.





HEDEF ÜÇTE ÜÇ



Siyah beyazlılar, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 12 puana, Fenerbahçe ile olan farkı ise 10 puana indirdi. Ligde son olarak Başakşehir ve Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta öncelikli hedef, Kocaeli engelini de kayıpsız geçerek bu sezon ilk kez üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakalamak.



DERBİYE MORALLİ ÇIKMAK İSTİYOR



Siyah-beyazlı ekip, 7 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmayı planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, derbiyi kazanarak zirveyle aradaki puan farkını daha da azaltmayı hedefliyor.



HESAP 12 PUANLA ZİRVE TAKİBİ



Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar oynanacak dört karşılaşmadan 12 puan çıkarmayı amaçlayan Beşiktaş, lig dönüşünde oynanacak Fenerbahçe derbisine de kayıpsız gitmenin hesaplarını yapıyor.







