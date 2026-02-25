Beşiktaş'ta Ndidi'den büyük karakter!

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, son dönemde sahadaki performansı ve sergilediği duruşla gerçek bir profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi. Deneyimli futbolcu, babasını kaybetmesine rağmen takıma karşı sorumluluklarını yerine getirerek büyük takdir topladı.



Ndidi'nin babası Sunday Ndidi, 27 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Nijeryalı orta saha, o dönemde sakat olmasına rağmen ülkesine gitmeyip tedavisini sürdürdü. 31 Ocak'ta Konyaspor ile oynanan maçta 22 dakika forma giyen Ndidi, 8 Şubat'ta Alanyaspor karşısında ise 90 dakika sahada kaldı.



CENAZE İÇİN NİJERYA'YA GİTTİ



Bu karşılaşmanın ardından teknik heyetten özel izin alan tecrübeli oyuncu, Nijerya'ya giderek 13 Şubat'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. 15 Şubat'taki Başakşehir maçında forma giyemeyen Ndidi, 17 Şubat'ta İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başladı.



11'E DÖNDÜ, GOLÜNÜ ATTI



Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlardaki yüksek performansı sonrası Ndidi'ye Göztepe maçında ilk 11'de görev verdi. Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı mücadelede gol perdesini usta işi bir kafa vuruşuyla açan deneyimli orta saha, ön liberoda da kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu.



TEKNİK HEYETTEN ÖZEL TEBRİK



Maçın adamı seçilen Wilfred Ndidi, teknik heyet ve yönetimden de tam not aldı. Sergen Yalçın ve kulüp yöneticilerinin karşılaşma sonrası başarılı futbolcuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.







