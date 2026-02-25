25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Beşiktaş'ta Ndidi'den büyük karakter!

Beşiktaş'ta babasının vefatına rağmen sorumluluk alarak sahaya dönen Wilfred Ndidi, Göztepe maçında gol atıp maçın adamı seçilerek büyük takdir topladı.

calendar 25 Şubat 2026 09:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ndidi'den büyük karakter!
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, son dönemde sahadaki performansı ve sergilediği duruşla gerçek bir profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi. Deneyimli futbolcu, babasını kaybetmesine rağmen takıma karşı sorumluluklarını yerine getirerek büyük takdir topladı. 

Ndidi'nin babası Sunday Ndidi, 27 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Nijeryalı orta saha, o dönemde sakat olmasına rağmen ülkesine gitmeyip tedavisini sürdürdü. 31 Ocak'ta Konyaspor ile oynanan maçta 22 dakika forma giyen Ndidi, 8 Şubat'ta Alanyaspor karşısında ise 90 dakika sahada kaldı.

CENAZE İÇİN NİJERYA'YA GİTTİ

Bu karşılaşmanın ardından teknik heyetten özel izin alan tecrübeli oyuncu, Nijerya'ya giderek 13 Şubat'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. 15 Şubat'taki Başakşehir maçında forma giyemeyen Ndidi, 17 Şubat'ta İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başladı.

11'E DÖNDÜ, GOLÜNÜ ATTI

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlardaki yüksek performansı sonrası Ndidi'ye Göztepe maçında ilk 11'de görev verdi. Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı mücadelede gol perdesini usta işi bir kafa vuruşuyla açan deneyimli orta saha, ön liberoda da kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu.

TEKNİK HEYETTEN ÖZEL TEBRİK

Maçın adamı seçilen Wilfred Ndidi, teknik heyet ve yönetimden de tam not aldı. Sergen Yalçın ve kulüp yöneticilerinin karşılaşma sonrası başarılı futbolcuyu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
