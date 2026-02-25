Galatasaray'da '2000' ruhu geri döndü!

Süper Lig'de üç yıllık aranın ardından Avrupa'da istediği ritmi yakalayan Galatasaray, 2000 ruhunu yeniden sahaya yansıtıyor. O dönemde Fatih Terim yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da tarihi başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, benzer bir ivmeyi yeniden yakalama hedefiyle yoluna devam ediyor.



SON 16 İÇİN AVANTAJ



Sezon başında Avrupa'daki hedefini "en az son 16" olarak belirleyen Galatasaray, bu hedefe oldukça yaklaşmış durumda. Son dönemdeki performans, sarı-kırmızılıların turu geçme konusunda önemli bir avantaj yakaladığını gösteriyor.



AVRUPA'DA KOLAY TESLİM OLMUYOR



Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçın 13'ünde yenilmedi. Bu süreçte 10'u Avrupa Ligi, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



OKAN BURUK'LA AVRUPA İSTİKRARI



Teknik direktör Okan Buruk da Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 35 maçın 14'ünü kazanırken, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.







