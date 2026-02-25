Süper Lig'de üç yıllık aranın ardından Avrupa'da istediği ritmi yakalayan Galatasaray, 2000 ruhunu yeniden sahaya yansıtıyor. O dönemde Fatih Terim yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da tarihi başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, benzer bir ivmeyi yeniden yakalama hedefiyle yoluna devam ediyor.
SON 16 İÇİN AVANTAJ
Sezon başında Avrupa'daki hedefini "en az son 16" olarak belirleyen Galatasaray, bu hedefe oldukça yaklaşmış durumda. Son dönemdeki performans, sarı-kırmızılıların turu geçme konusunda önemli bir avantaj yakaladığını gösteriyor.
AVRUPA'DA KOLAY TESLİM OLMUYOR
Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçın 13'ünde yenilmedi. Bu süreçte 10'u Avrupa Ligi, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
OKAN BURUK'LA AVRUPA İSTİKRARI
Teknik direktör Okan Buruk da Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 35 maçın 14'ünü kazanırken, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray'da '2000' ruhu geri döndü!
Avrupa'da son dönemde başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, sahaya çıktığı son 19 maçın 13'ünü kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, bu süreçten 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.
Süper Lig'de üç yıllık aranın ardından Avrupa'da istediği ritmi yakalayan Galatasaray, 2000 ruhunu yeniden sahaya yansıtıyor. O dönemde Fatih Terim yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da tarihi başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, benzer bir ivmeyi yeniden yakalama hedefiyle yoluna devam ediyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
-
9
Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi
-
8
Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
-
7
Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
-
6
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
-
5
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
-
4
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
-
3
Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
-
2
Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
1
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
- 10:42 Sadettin Saran: "Savaşarak şampiyon olacağız!"
- 10:36 Galatasaray'da '2000' ruhu geri döndü!
- 10:33 Galatasaray'da Juventus maçı öncesi sarı alarm!
- 10:31 Fenerbahçe uzatmalarda 6 puan kaybetti!
- 10:12 NBA'de Lakers sahasında Magic'e 110-109 yenildi
- 10:03 Fenerbahçe derbide tam kadro olacak
- 09:55 Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
- 09:47 Beşiktaş'ta mutlu son: Altay Bayındır
- 09:43 Küçük kasaba takımı, Avrupa devlerini yıkıyor!
- 09:38 3 sezondur aynı senaryo
- 09:31 Asensio kariyer rekoru kırdı
- 09:26 Rövanşta kale Tarık'a emanet
- 09:19 Beşiktaş'ta Ndidi'den büyük karakter!
- 08:55 Tedesco stoper ikilisine karar verdi
- 08:45 Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den nefes kesen performans!
- 08:40 Fenerbahçe Kadıköy'de sevinemiyor
- 08:37 Beşiktaş'ta milli ara hesabı!
- 08:28 Torino'ya scout yağmuru! Galatasaray'ın 3 yıldızı izlenecek
- 08:27 Fenerbahçe'nin gol umudu Kerem
- 08:18 Beşiktaş'ta 'sekiz puanlık' keşke!
- 08:00 Beşiktaş sahada da kasada da kazandı!
- 07:51 Güney Kore'den dev talep: Hyeon-gyu Oh
- 02:26 Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanında
- 02:17 Fenerbahçe Beko, evinde Partizan'la karşılaşacak
- 02:07 Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:25 Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
- 01:00 Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
- 00:58 Leverkusen, son 16 turunda!
- 00:41 Hull City 3 maç sonra galip
- 23:30 Alara Atmaca'dan bronz madalya
- 22:55 İbrahim Turgut: ''Rizespor bizim tutkumuz''
- 22:54 Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
- 22:42 Zerenspor set vermeden kazanmasını bildi
- 22:28 Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
- 22:00 Osimhen'den Juventus ve transfer açıklaması
- 21:45 Kayserispor'da Djalovic gitti, Moe geldi
- 20:49 Okan Buruk'tan Juventus sözleri: 'İlk maç hiç oynanmamış gibi!'
- 20:31 Antoine Griezmann, MLS yolcusu!
- 20:09 Laporte'den Messi açıklaması!
- 20:07 Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kaydı açıklandı
- 19:54 Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
- 19:28 Moe'den Kayserispor iddialarına yanıt
- 18:54 Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması
- 18:05 Buz Hokeyinde yolumuzda kayıpsız ilerliyoruz!
- 17:34 Galatasaray, Juventus maçı için İtalya'ya gitti
- 17:13 Galatasaray'ın Juventus maçı kamp kadrosu açıklandı
- 17:13 Rey Manaj'ın dikkat çeken hayali!
- 16:07 Burak Özçoban: "Sivasspor olarak 33 puana talibiz"
- 16:02 Cesare Prandelli: "Gelmiş geçmiş en önemli maç"
- 15:44 EuroLeague'de 29. hafta fikstürü
- 15:17 Trabzonspor'a Folcarelli'den kötü haber
- 14:49 Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü
- 14:40 Arda Kardeşler resmen hakemliği bıraktı, menajer olacak!
- 14:38 Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
- 14:36 Suat Çakır: "İkinci maçta da iyi sonuç alıp turu geçeceğimizi düşünüyoruz"
- 14:06 Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
- 13:56 Bir seri varsa bitirir; Beşiktaş
- 13:47 Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!
- 13:41 Fenerbahçe'de büyük sakatlık krizi
- 13:40 Samsunspor-Shkendija rövanşının hakemleri belli oldu
Peri masalı devam ediyor! Bodo, Inter'i eledi!
Leverkusen, son 16 turunda!
Sörloth tarihe geçti; Atletico Madrid turladı!
Kelly: ''Osimhen olağanüstü birisi''
Antoine Griezmann, MLS yolcusu!
Laporte'den Messi açıklaması!
Barcelona'dan Ozan Kabak hamlesi
Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması
Juventus'ta Galatasaray öncesi iki soru işareti
Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|53
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|20
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13