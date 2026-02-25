25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Galatasaray'da '2000' ruhu geri döndü!

Avrupa'da son dönemde başarılı bir performans ortaya koyan Galatasaray, sahaya çıktığı son 19 maçın 13'ünü kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, bu süreçten 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

calendar 25 Şubat 2026 10:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de üç yıllık aranın ardından Avrupa'da istediği ritmi yakalayan Galatasaray, 2000 ruhunu yeniden sahaya yansıtıyor. O dönemde Fatih Terim yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da tarihi başarılara imza atan sarı-kırmızılılar, benzer bir ivmeyi yeniden yakalama hedefiyle yoluna devam ediyor.

SON 16 İÇİN AVANTAJ

Sezon başında Avrupa'daki hedefini "en az son 16" olarak belirleyen Galatasaray, bu hedefe oldukça yaklaşmış durumda. Son dönemdeki performans, sarı-kırmızılıların turu geçme konusunda önemli bir avantaj yakaladığını gösteriyor.

AVRUPA'DA KOLAY TESLİM OLMUYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 maçın 13'ünde yenilmedi. Bu süreçte 10'u Avrupa Ligi, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

OKAN BURUK'LA AVRUPA İSTİKRARI 

Teknik direktör Okan Buruk da Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 35 maçın 14'ünü kazanırken, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.



SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
