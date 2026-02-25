Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma

Son iki lig maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlaması da hız kazandı. Siyah-beyazlıların, kadroya bir sol kanat takviyesi yapmayı hedeflediği ve bu doğrultuda rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Premier Lig temsilcisi Brighton & Hove Albion forması giyen Kaoru Mitoma'yı listesine ekledi. 28 yaşındaki Japon futbolcunun performansının yakından takip edildiği belirtilirken, sezon sonunda şartların oluşması halinde resmi girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Mitoma'nın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Öte yandan piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Brighton formasıyla 19 maça çıkan Mitoma, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken tecrübeli kanat oyuncusu, Japonya Milli Futbol Takımı ile de 29 karşılaşmada 8 gol kaydetti.
