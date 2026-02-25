25 Şubat
Juventus-Galatasaray
23:00
25 Şubat
Atalanta-B. Dortmund
20:45
25 Şubat
Real Madrid-Benfica
23:00
25 Şubat
PSG-AS Monaco
23:00
25 Şubat
Sheffield United-Coventry City
22:45
25 Şubat
Millwall-Birmingham City
22:45
25 Şubat
Norwich City-Sheffield Wednesday
22:45
25 Şubat
Stoke City-Oxford United
23:00

Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen 28 yaşındaki Japon sol kanat oyuncusu Kaoru Mitoma için hamle planlıyor.

Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta sol kanat harekatı: Kaoru Mitoma
Son iki lig maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer planlaması da hız kazandı. Siyah-beyazlıların, kadroya bir sol kanat takviyesi yapmayı hedeflediği ve bu doğrultuda rotayı İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. 

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Premier Lig temsilcisi Brighton & Hove Albion forması giyen Kaoru Mitoma'yı listesine ekledi. 28 yaşındaki Japon futbolcunun performansının yakından takip edildiği belirtilirken, sezon sonunda şartların oluşması halinde resmi girişim yapılmasının planlandığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Mitoma'nın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Öte yandan piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Brighton formasıyla 19 maça çıkan Mitoma, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle dikkat çeken tecrübeli kanat oyuncusu, Japonya Milli Futbol Takımı ile de 29 karşılaşmada 8 gol kaydetti.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
