Beşiktaş'ta sol bek operasyonu: Souffian El Karouani

Sol beke takviye yapacak Beşiktaş'ta Souffian El Karouani ismi gündeme geldi. Siyah beyazlıların Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki Faslı yıldızla yakından ilgilendiği belirtildi.

25 Şubat 2026 11:16
Haber: Sporx.com dış haberler
Ara transferde önemli takviyeler yapan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir isim öne çıktı.

Africafoot'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Utrecht'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani'yi yakından takip ediyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR 

Ocak ayında da gündeme gelen 25 yaşındaki Faslı sol bek için sezon sonunda harekete geçileceği kaydedildi. 2023'ten bu yana Hollanda ekibinde forma giyen El Karouani'nin de Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakacağı aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Fas Milli Takımı'nda da görev alan El Karouani, bu sezon 38 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 16 asist yaptı. Africafoot'un haberinin detayında, Faslı yıldızı Avrupa'da Leverkusen ve Marsilya'nın da yakından izlediği vurgulandı.

ÇOK YÖNLÜ BİR PROFİL 

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen El Karouani; sol bek, sol kanat ve merkez orta saha mevkilerinde oynayabiliyor. Siyah-beyazlıların sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden Souffian El Karouani transferini tamamlama şansını değerlendirmek istediği dile getirildi.

HÜCÜMDA ASİST ÖZELLİĞİ

25 yaşındaki sol bek El Karouani, asist özelliğiyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca NEC Nijmegen ve FC Utrecht formalarıyla gol pası vermesiyle öne çıkan Faslı futbolcu, iki yönlü futboluyla göze çarpıyor.

KADIOĞLU İLE AYNI ALTYAPIDA

El Karouani, futbola NEC Nijmegen altyapısında başladı. Ferdi Kadıoğlu ve Anthony Musaba ile aynı dönemde NEC Nijmegen'de bulunan El Karouani, kariyeri boyunca sadece Hollanda'da forma giydi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
