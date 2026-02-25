25 Şubat
600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray

Galatasaray, Juventus deplasmanında turu resmen geçmesi halinde 11 milyon euro (yaklaşık 600 milyon TL) alacak.

calendar 25 Şubat 2026 11:20
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
600 milyon TL'lik 90 dakika: Juventus - Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde bugün saat 23.00'te Torino'da sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

TUR GELİRSE 600 MİLYON TL DAHA

Organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off etabına yükselmişti. Şu ana kadar turnuvadan 42.5 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, Torino deplasmanından turla dönmesi halinde kasasına 11 milyon euro (yaklaşık 600 milyon TL) daha koyacak. 

12 YIL SONRA SON 16 EŞİĞİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 12 yıl sonra Devler Ligi'nde son 16'ya kalmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar turu geçerse, 2013-2014 sezonundaki Juventus zaferinin ardından yine İtalyan devini eleyerek son 16'ya adını yazdırmış olacak. 

KAR ALTINDA GELEN ZAFER

O sezon Galatasaray; Real Madrid, Juventus ve FC Copenhagen ile aynı grupta yer almış, kar yağışı nedeniyle iki güne yayılan maçta Juventus'u 1-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ise Chelsea'ye elenmişti.

TRANSFER PLANI BU MAÇA BAĞLI

Elde edilecek gelir ve Avrupa'da kazanılacak prestij, Galatasaray'ın gelecek sezon transfer planlamasında da belirleyici olacak. Turun geçilmesi, hem ekonomik anlamda hem de oyuncu listesi açısından doğrudan etki yaratacak. 

HEDEF 2029 KULÜPLER DÜNYA KUPASI

Sarı-kırmızılı kulüp, 2029 Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almayı da hedefliyor. Bu organizasyona katılmak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ya da kulüpler sıralamasında ilk 8'de yer almak gerekiyor. Avrupa'da istikrarlı şekilde boy göstermeyi amaçlayan Galatasaray, bu misyon doğrultusunda yoluna devam etmek istiyor.



