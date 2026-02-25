New Orleans Pelicans'ın tecrübeli guardı Dejounte Murray, yaklaşık 13 ay aradan sonra çıktığı ilk maçta Golden State Warriors karşısında alınan 113-109'luk galibiyete 13 sayılık performansla katkı verdi.



Sağ aşil tendonunun kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Murray, yaşadığı zorlu sürece ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Çok şey yaşadım. Göğsüm dik, çenem yukarıda, yüzümde gülümsemeyle duruyorum. Bundan sonra nereye gideceğini görmek için hazırım."



Murray, dönüş maçında 25 dakika süre aldı. Pelicans başantrenörü James Borrego, oyuncusunun dakikalarını kontrollü şekilde dağıttı ancak kritik anlar için onu özellikle oyunda tuttu. Borrego, Murray'nin performansını şu ifadelerle değerlendirdi:



"Eski haline çok benziyordu. Hiç ritim kaybetmemiş gibiydi. İlk maçı için sahada her iki tarafta da varlığını hissettim. Harikaydı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum ve bu anı yaşayabilmesi adına onun adına çok mutluyum."



Murray mücadelede üç asist yaptı, iki ribaunt aldı ve bir top çalma gerçekleştirdi. Ancak beş top kaybı da yaptı.



Takımın en skorer ismi olan ve 26 sayıyla oynayan Zion Williamson ise Murray'nin saha içindeki iletişimine ve liderliğine dikkat çekti:



"Oyun içinde, özellikle sinirlendiğiniz anlarda bile herkesin oyuna bağlı kalmasını sağlama konusunda özel bir yeteneği var."



Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşandı. Murray'nin kızı maç bitiminde sahaya koşarak babasına sarıldı. Murray soyunma odasına ulaştığında ise takım arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Başantrenör Borrego, o anları şu sözlerle anlattı:



"Soyunma odasında onun için büyük bir kutlama vardı. Geçirdiği süreç, yaşadığı yıl… Herkes onun adına gerçekten mutluydu."



Murray ise takım arkadaşlarının kutlamasına ilişkin, "Harikaydı ama ben bir sonraki maça hazırım," ifadelerini kullandı.



Pelicans'ın bu sezon oynayacağı 23 maç daha bulunuyor. Murray, bu maçların tamamında nasıl bir rol üstlenmeyi hedeflediğini net şekilde ortaya koydu:



"Açım. Çok açım."



