24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
4-1
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
0-050'
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
2-151'
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
0-048'
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
1-161'
24 Şubat
Hull City-Derby County
2-263'

Alara Atmaca'dan bronz madalya

Alara Atmaca, Avrupa Gençler Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

24 Şubat 2026 23:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alara Atmaca'dan bronz madalya
Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Alara Atmaca, başkent Tiflis'teki organizasyonda yarı finalde Greta Collini ile mücadele etti.

İtalyan rakibine yarı finalde yenilen milli eskrimci, gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Bu sonuç, Türkiye'nin genç kadınlar flöre kategorisindeki ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti.

Alara Atmaca, Gürcistan'da geçen hafta yıldızlar flörede Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
