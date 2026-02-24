Galatasaray'ın Juventus maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-Kırmızılılar'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.
Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için karşılaşmada oynayamayacak.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;
Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
Sarı-Kırmızılılar'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.
Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için karşılaşmada oynayamayacak.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;
Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.