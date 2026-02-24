24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Galatasaray'ın Juventus maçı kamp kadrosu açıklandı

Juventus'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

calendar 24 Şubat 2026 17:13 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 17:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-Kırmızılılar'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.

Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Arda Ünyay, UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için karşılaşmada oynayamayacak.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;



Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
