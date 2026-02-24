Manisa FK Ahmet Pektaş ile devam edecek

1'inci Lig'de Ege derbisinde Bodrum FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek 40 puanla 8'inci sıraya yükselen ve Play-Off umutlarını iyice artıran Manisa Futbol Kulübü, antrenör Ahmet Pektaş ile yola devam edecek.



3 hafta önce 4-1 kazanılan Boluspor maçında teknik direktör Mustafa Dalcı'nın sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından dümene geçen Pektaş, siyah-beyazlılarla çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.



İlk olarak deplasmanda 3-1 kaybedilen Esenler Erokspor müsabakasında takımı sahaya çıkaran Ahmet Pektaş, ardından evde 3-2 galip gelinen Bandırmaspor ve son 2-1'lik Bodrum FK maçlarında takımı yönetti. Yönetimin ise yeni bir çalıştırıcı aramadığı, Dalcı'nın ekibinde yer alan Ahmet Pektaş ile sezonu tamamlayacağı kaydedildi. 30 yaşındaki Pektaş kariyerinde daha önce Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Pendikspor, Diyarbekirspor, Zonguldak Kömürspor ve Serikspor'da analiz sorumlusu ve yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Pektaş, 2023-2024 sezonunda da Manisa FK'da teknik heyette yer aldı.



