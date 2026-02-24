24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Manisa FK Ahmet Pektaş ile devam edecek

Play-Off umutlarını iyice artıran Manisa Futbol Kulübü, antrenör Ahmet Pektaş ile yola devam edecek.

calendar 24 Şubat 2026 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK Ahmet Pektaş ile devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de Ege derbisinde Bodrum FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek 40 puanla 8'inci sıraya yükselen ve Play-Off umutlarını iyice artıran Manisa Futbol Kulübü, antrenör Ahmet Pektaş ile yola devam edecek.

3 hafta önce 4-1 kazanılan Boluspor maçında teknik direktör Mustafa Dalcı'nın sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından dümene geçen Pektaş, siyah-beyazlılarla çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

İlk olarak deplasmanda 3-1 kaybedilen Esenler Erokspor müsabakasında takımı sahaya çıkaran Ahmet Pektaş, ardından evde 3-2 galip gelinen Bandırmaspor ve son 2-1'lik Bodrum FK maçlarında takımı yönetti. Yönetimin ise yeni bir çalıştırıcı aramadığı, Dalcı'nın ekibinde yer alan Ahmet Pektaş ile sezonu tamamlayacağı kaydedildi. 30 yaşındaki Pektaş kariyerinde daha önce Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Pendikspor, Diyarbekirspor, Zonguldak Kömürspor ve Serikspor'da analiz sorumlusu ve yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Pektaş, 2023-2024 sezonunda da Manisa FK'da teknik heyette yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.